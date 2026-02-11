Chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2026

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các học viện, trường công an nhân dân năm 2026. Theo đó, chỉ tiêu vào 8 học viện, trường công an nhân dân năm nay là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Học viện An ninh nhân dân tuyển 400 chỉ tiêu. Trong đó, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (phía Bắc) là 250 chỉ tiêu (25 nữ và 225 nam), ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (tuyển sinh toàn quốc) là 150 chỉ tiêu (Phía Bắc: 7 nữ và 68 nam; phía Nam: 7 nữ và 68 nam).

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển 400 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Bắc), trong đó 40 nữ và 360 nam.

Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc), phía Bắc 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam) và phía Nam 50 chỉ tiêu (5 nữ và 45 nam).

Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển 220 chỉ tiêu (tuyển sinh khu vực phía Nam) với tỷ lệ 22 nữ và 198 nam.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển 300 chỉ tiêu (phía Nam) với tỷ lệ 30 nữ và 270 nam.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); trong đó phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.

Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tuyển 200 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc), phía Bắc tuyển 10 nữ và 90 nam, phía Nam tuyển 10 nữ và 90 nam.

Công tác tuyển sinh công an nhân dân sẽ tiếp tục được tổ chức thực hiện theo hướng ổn định, thống nhất. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Học viện quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu (tuyển sinh toàn quốc); ngành Ngôn ngữ Anh tuyển 30 chỉ tiêu (15 nam và 15 nữ) và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tuyển 20 chỉ tiêu (10 nam và 10 nữ).

Ngoài ra, Bộ Công an cũng phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học gồm: 100 chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện An ninh nhân dân để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách khoa Hà Nội); 50 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đào tạo ngành Y khoa tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; 30 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh để hợp tác đào tạo với Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội); 20 chỉ tiêu vào Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh gửi đi đào tạo tại Học viện Kỹ thuật mật mã.

Như vậy, nếu tính thêm phần chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành, Học viện An ninh nhân dân có tổng chỉ tiêu là 500; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh có tổng chỉ tiêu là 300.

Tại cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh công an nhân dân năm 2026, chiều 9/2, Bộ Công an cho biết công tác tuyển sinh công an nhân dân sẽ tiếp tục được tổ chức thực hiện theo hướng ổn định, thống nhất, bảo đảm chất lượng, công khai, minh bạch, bám sát lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Công an trong tình hình mới, bám sát Nghị quyết số 71 ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Đồng thời, phát huy thành quả đã đạt được trong thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2025, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng tuyển chọn nguồn đào tạo cán bộ, xây dựng hệ thống tuyển sinh công an nhân dân hiện đại, minh bạch, số hóa đảm bảo tuyển đúng người, đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất, sức khỏe, năng lực.

Các đại biểu cũng thống nhất, kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm 2026 cần bám sát định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong công tác tuyển sinh, chuẩn hóa quy trình, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tiến tới tổ chức các kỳ thi trên máy tính.