3 cách nấu canh chua cá lóc ngon và đơn giản

Canh chua cá lóc (cá quả) là món ăn dân dã, quen thuộc trong bữa cơm Việt. Tùy vùng miền, món canh được biến tấu với nguyên liệu và cách nêm nếm khác nhau. Dưới đây là 3 cách nấu theo khẩu vị miền Nam, miền Trung và miền Bắc, phù hợp cho những ngày nóng.

Giá trị dinh dưỡng của món canh chua cá lóc

Cá lóc cung cấp protein, chất béo, vitamin và axit béo omega-3, omega-6, với khoảng 97 kcal/100 g thịt cá. Khi nấu canh chua cùng rau củ, món ăn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, người kiểm soát năng lượng nên cân đối lượng cá, đường, dầu ăn và các nguyên liệu.

Lợi ích của món canh chua cá lóc đối với sức khỏe

Canh chua cá lóc có vị chua thanh, dễ ăn, đồng thời cung cấp protein từ cá, chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau củ. Tuy nhiên, đây không phải món ăn có tác dụng điều trị bệnh. Người có vấn đề tiêu hóa hoặc dạ dày nhạy cảm nên điều chỉnh lượng nguyên liệu chua như me, khế, dứa và khẩu phần phù hợp.

Canh chua cá lóc có vị chua thanh, dễ ăn, đồng thời cung cấp protein từ cá, chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau củ.

Gợi ý 3 cách nấu canh chua cá lóc theo từng vùng miền

Cách nấu canh chua cá lóc chuẩn vị miền Nam

Nguyên liệu: 1 con cá lóc khoảng 800 g-1 kg, 1 quả dứa, 2 quả me chín, 2 quả cà chua, rau thơm, hành, tỏi, ớt và các gia vị như muối, đường, nước mắm, hạt tiêu.

Cách nấu: Làm sạch cá, cà chua bổ múi cau, dứa cắt miếng; ướp cá với nước mắm, muối, tiêu và hành băm khoảng 20 phút. Phi thơm hành, áp sơ cá cho săn rồi thêm cà chua, nước và me, đun sôi. Cho dứa vào, vớt me dằm lấy nước cốt, lọc và cho vào nồi, nêm vừa ăn. Khi canh chín, thêm ngò gai, rau om rồi tắt bếp.

Cách nấu canh chua cá lóc chuẩn vị miền Trung

Nguyên liệu: 1 con cá lóc khoảng 800 g, 1 quả cà chua, 2 quả me chín, 1/2 quả dứa, đậu bắp, giá đỗ, dọc mùng, bông so đũa mỗi loại 50 g, cùng hành tím, ớt, rau om và các gia vị như đường, nước mắm, hạt tiêu.

Cách nấu: Sơ chế cá và nguyên liệu. Dằm me với nước nóng, lọc lấy nước cốt. Đun nước dùng, nêm gia vị, thêm nước cốt me và dứa rồi cho cá vào nấu. Khi cá chín, vớt ra, lần lượt cho cà chua, đậu bắp, dọc mùng, giá đỗ, bông so đũa và rau om vào, nấu chín tới rồi tắt bếp.

Cách nấu canh chua cá lóc theo khẩu vị miền Bắc

Canh chua cá quả kiểu miền Bắc có cách nấu tương tự miền Nam nhưng thường dùng 5 quả sấu thay me để tạo vị chua thanh. Sấu được nấu cùng cá, khi mềm thì dằm nhẹ, nêm gia vị vừa ăn. Vị chua dịu của sấu hòa với vị ngọt của cá và rau thơm tạo nên món canh thanh nhẹ, dễ ăn.