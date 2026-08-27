3 cách đơn giản giảm tiếng ồn cho ô tô

(VTC News) -

Tiếng ồn trong ô tô có thể khiến cả hành trình trở nên mệt mỏi. Đó là lý do nhiều chủ xe lựa chọn cách âm, giảm tiếng ồn cho ô tô để cải thiện chất lượng khoang lái.

Dưới đây là 3 cách đơn giản giảm ồn cho xe ô tô.

Chống ồn cho xe ô tô bằng gioăng cao su

Ở các dòng xe truyền thống, gioăng cao su thường được lắp sẵn ở vị trí mép cửa và mép trong cánh cửa, giúp cửa xe đóng kín. Tuy nhiên, phần mép ngoài thường không lắp thêm gioăng khiến âm thanh bên ngoài dễ dàng xâm nhập bên trong. Vì vậy, lắp gioăng cao su là biện pháp được sử dụng phổ biến giúp giảm tiếng ồn cho xe ô tô.

Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là lắp đặt nhanh, chi phí hợp lý, hiệu quả cao. Bên cạnh đó, gioăng cao su còn giúp hạn chế trầy xước, ổn định nhiệt độ bên trong xe.

Lắp gioăng cao su cửa ô tô giúp chống ồn ô tô hiệu quả. (Ảnh minh họa: AI).

Thảm cách âm

Sử dụng thảm lót sàn cách âm ô tô chuyên dụng là giải pháp cách âm, chống ồn đơn giản và dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, không cần tháo lắp phức tạp.

Thông thường thảm lót thường được làm từ cao su tự nhiên hoặc da PU, có kết cấu xếp tầng như tổ ong và nhiều khoang trống thông nhau giúp phân tán âm thanh hiệu quả. Thảm lót sàn giúp hạn chế âm thanh ma sát từ lốp xe và tiếng sỏi đá văng vào gầm.

Ưu điểm của thảm lót sàn cách âm là độ ổn định cao, tính thẩm mỹ và chịu được môi trường khắc nghiệt.

Dán vật liệu cách âm

Một trong những cách chống ồn cho xe ô tô hiệu quả được nhiều người sử dụng là tấm dán cách âm. Vật liệu cách âm có khả năng làm giảm tiếng ồn trong xe, hạn chế tiếng ồn từ bên ngoài, giúp kết cấu xe đầm chắc và cách nhiệt hiệu quả.

Vật liệu cách âm có thể dán tại nhiều vị trí trên xe ô tô như 4 cánh cửa, khoang động cơ, sàn xe, trần xe, hốc bánh xe.

Với 4 cánh cửa, cần dán vật liệu cách âm tại phần vỏ tôn cửa và phần ốp nhựa bên trong cửa, giúp giảm tạp âm và tăng khả năng cách nhiệt.

Trong khi đó, sàn xe là nơi chịu nhiều tiếng ồn từ gầm, tiếng sỏi đá văng và tiếng lốp ma sát với mặt đường. Tấm cách âm cần dán lên toàn bộ phần tôn sàn giúp giảm rõ rệt tiếng ù và tiếng vọng từ dưới lên.

4 hốc bánh xe là khu vực truyền trực tiếp tiếng lốp xe và tiếng xóc của hệ thống treo. Xử lý cách âm hốc bánh giúp hạn chế tối đa tiếng rào rào khi xe chạy nhanh.