150 xe buýt điện hiện đại chở khách cho tuyến Metro số 1

Ngày 5/12, Trung tâm quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, 17 tuyến và 150 xe buýt điện đã sẵn sàng lăn bánh khi tuyến Metro số 1 chính thức vận hành thương mại.

Theo Trung tâm quản lý giao thông công cộng, 150 xe buýt điện có nhiệm vụ gom, chở khách từ những khu dân cư, bến xe, khu công nghệ cao, trường học, đầu mối giao thông... ở TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh, Quận 1... đến các ga Metro số 1 và chiều ngược lại.

Xe buýt điện sẽ đưa người dân TP kết nối các nhà ga metro số 1. (Ảnh: HCMC Metro 1)

Theo đó, 17 tuyến gồm tuyến: 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 và 169. Hệ thống buýt điện này do Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines trúng thầu và đảm nhận khai thác.

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và ổn định của 150 xe buýt điện, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines đã xây dựng hai trạm sạc điện tại TP Thủ Đức và tận dụng hạ tầng hiện có như bến xe, trạm dừng nghỉ... để đầu tư thêm hệ thống này.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết thêm, hệ thống nhận diện xe buýt kết nối các nhà ga Metro số 1 được xây dựng với các yếu tố nổi bật như màu sắc đặc trưng, số hiệu tuyến, tên tuyến, logo và hình ảnh hoa hướng dương - biểu tượng của TP.Thủ Đức.

Xe buýt gom sử dụng màu sắc hài hòa giữa màu xanh - trắng (Metro số 1), xanh dương (xe buýt), màu vàng (TP Thủ Đức) và xanh lá (phương tiện xanh, bảo vệ môi trường). Riêng thông tin số hiệu tuyến và tên tuyến hiển thị bằng đèn LED, cùng sơ đồ lộ trình rõ ràng tại nhà ga, nhà chờ.

Tàu Metro số 1 TP.HCM (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ vận hành thương mại vào ngày 22/12.

Điều đặc biệt là tất cả 17 tuyến buýt gom đều là xe điện, được tích hợp tiện ích hiện đại như ứng dụng Go!Bus và hệ thống thanh toán tự động, mang lại trải nghiệm giao thông công cộng tiện lợi, thân thiện với môi trường.

Liên quan về việc chuẩn bị vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành thi công các gói thầu chính 100% khối lượng.

Hiện nay, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đang khẩn trương đẩy nhanh công việc còn lại để đưa dự án vào vận hành khai thác. Dự kiến 22/12, công tác phòng cháy, chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an đang thực hiện và công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chủ trì thực hiện.

Về công tác thẩm định cấp giấy phép môi trường sẽ do Cục Kiểm soát môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu nhà nước.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các tồn đọng về hợp đồng thanh toán với các tranh chấp, khiếu nại, các công việc cần khẩn trương để chuẩn bị vận hành.

Về tổ chức vận hành thử nghiệm, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết dự kiến từ ngày 9/12 đến ngày 21/12 và chính thức vận hành thương mại dự kiến vào ngày 22/12.