15 tuổi sinh con và phải cho đi, người mẹ đau đáu tìm, 62 năm sau mới gặp lại

(VTC News) -

Mang thai ở tuổi 15, Avril (hiện 77 tuổi) phải tìm đưa đến một mái ấm cộng đồng dành cho các bà mẹ vị ở Carlisle, Anh để nhờ trợ giúp. Tại đây, cô thiếu nữ sinh hạ một con gái và đặt tên là Michelle.

Hai mẹ con chỉ được ở bên nhau vỏn vẹn 8 tuần trước khi Avril bị ép phải trao con cho người khác nhận nuôi. Dù vậy, bà vẫn không ngừng tìm kiếm con. Còn Michelle được bố mẹ nuôi đổi tên thành Eleanor rồi thất lạc mẹ mình suốt 62 năm.

“Nhiều lần người ta bảo với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ tìm lại được Michelle của mình. Con bé đã được cấp giấy khai sinh mới nên tôi vĩnh viễn không thể tìm thấy con”, Avril chia sẻ trong chương trình truyền hình This Morning.

Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi bà vô tình xem chương trình Long Lost Family trên TV, nơi đoàn tụ của các gia đình thất lạc nhau. Được cô con gái khác của mình là Sharon động viên, Avril liên hệ với ê-kíp sản xuất. Trong buổi làm việc với chương trình, bà trải lòng về những ký ức ít ỏi còn sót lại cùng con gái tại mái ấm năm xưa.

Hai mẹ con Avril và Michelle gặp lại nhau sau 62 năm xa cách.

Bà trải lòng: “Tôi nghĩ vì chuyện đó quá đỗi đau thương nên đã tự chôn giấu ký ức vào quên lãng. Tôi chỉ nhớ mình đã ở trong mái ấm đó, sống tại căn phòng nào và chăm sóc con gái suốt 8 tuần, rồi bị bắt phải chia lìa với con”.

Trước khi con bị đưa đi, Avril đã được gặp bố mẹ nuôi của Eleanor. “Tôi thấy ấm lòng vì đã gặp họ. Gia đình đó là những người tốt và tôi biết họ sẽ mang lại cho con một cuộc sống đàng hoàng, điều mà lúc đó mình không thể cho con”, bà nói thêm.

Đến khi bước sang tuổi 40, Avril cố gắng tìm lại núm ruột của mình nhưng tất cả những gì bà có được chỉ là một bức ảnh của con gái. Bà đặt tấm hình ngay trên bàn trang điểm đầu giường.

Avril miêu tả quãng thời gian đó cực kỳ khó khăn: “Phải mất khoảng 2 năm tôi mới có thêm động lực sống. Tôi chưa bao giờ thực sự nguôi ngoai nỗi đau mất con, cả đời tôi cứ như kẻ mộng du vậy”.

Nhờ sự trợ giúp của chương trình, cuộc đoàn tụ đã diễn ra. Hai người phụ nữ ôm nhau trong nước mắt. Họ có những thói quen, cử chỉ giống nhau đáng kinh ngạc khiến MC và khán giả đều trầm trồ.

Eleanor chia sẻ rằng mẹ nuôi của bà thường nhắc về Avril và kể lại rằng mẹ ruột đã đau đớn đến nhường nào khi phải cho đi đứa con gái 8 tuần tuổi. “Con gái tôi, Bex, hiện 38 tuổi. Chỉ tưởng tượng có ai đó cướp đứa trẻ khỏi tay mình khi nó mới 8 tuần tuổi, tôi đã đau khổ đến tận tâm can và không thể nào chịu được”, Eleanor trải lòng trên chương trình.

Bà kể tiếp: “Tôi có thời gian thực tập trong ngành điều dưỡng và từng hỗ trợ một người mẹ trẻ có con sắp bị đưa đi làm con nuôi. Tôi đã ở bên cô ấy khi cha mẹ nuôi đến đón đứa trẻ. Cả hai chúng tôi đều ôm nhau khóc nấc lên. Dù không phải con của mình, nhưng tôi hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau mà cô ấy phải trải qua”.

Eleanor chia sẻ trên chương trình Long Lost Family rằng mình đã có một “tuổi thơ êm đềm” tại Cumbria, cách nơi Avril sống khoảng 110km về phía tây nam: “Tôi có bố và mẹ nuôi. Bố làm việc rất chăm chỉ và tự gây dựng cơ nghiệp riêng. Tôi có bạn bè tốt, học trường tốt và có nhiều chuyến phiêu lưu”.

Cho biết mình đã sống cuộc đời hạnh phúc, Eleanor nói thêm rằng ban đầu bà không muốn chủ động tìm lại mẹ ruột vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của mẹ. Bà không biết liệu gia đình hiện tại của mẹ có biết về sự tồn tại của mình không và không muốn gây phiền hà.

“Tôi đoán một số người được nhận nuôi có thể cảm thấy bị bỏ rơi, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy thế. Bố mẹ nuôi luôn nói rằng tôi rất đặc biệt và là người được họ chọn lựa”, Eleanor chia sẻ.

Bà Avril nói thêm: “Con bé đã trở về trong vòng tay tôi, nơi nó vốn thuộc về. Tôi sẽ không bao giờ buông tay con nữa”.