15 món ăn ngon 3 miền Bắc - Trung - Nam mê mẩn dịp nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Mỗi vùng miền của Việt Nam đều có những món ăn mang hương vị và cách chế biến riêng. Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, du khách có thể thưởng thức 15 món ngon dưới đây khi khám phá ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam.

Phở Hà Nội

Nhắc đến phở Hà Nội, nhiều người nghĩ ngay tới bát phở bò với nước dùng thơm, đậm vị hay phở gà thanh nhẹ, mang phong vị riêng của đất kinh kỳ.

Theo nhiều tư liệu, phở xuất hiện ở Hà Nội vào đầu thế kỷ XX. Thuở ban đầu, phở được bán rong trên những gánh hàng khắp phố phường, sau đó ngày càng phổ biến và gắn bó với đời sống người dân.

(Ảnh minh họa: An Ninh Thủ Đô)

Phở bò Nam Định

Phở bò Nam Định từ lâu đã có chỗ đứng trong ẩm thực miền Bắc. Món ăn gây ấn tượng với sợi phở to bản, mềm, thấm vị ngọt của nước dùng. Thịt bò được thái mỏng, sau đó xếp lên bánh phở, thêm hành hoa và chan nước dùng nóng. Bát phở thơm vị thịt bò, đậm đà nhờ nước mắm miền biển.

Bánh đa cua Hải Phòng

Dù dân dã, bánh đa cua vẫn hấp dẫn thực khách bởi nước dùng đậm đà, sợi bánh dai mềm kết hợp cùng hải sản và rau thơm.

Thành phần chính gồm bánh đa đỏ, rau muống và cua đồng. Qua cách chế biến của người dân địa phương, các nguyên liệu hòa quyện tạo nên hương vị riêng, để lại ấn tượng với nhiều du khách khi đến Hải Phòng.

(Ảnh: @eatwden)

Cơm cháy Ninh Bình

Cơm cháy là món ngon nổi tiếng của Ninh Bình, thường được du khách lựa chọn mua về làm quà. Từ nguyên liệu quen thuộc, qua cách chế biến khéo léo, từng miếng cơm có độ giòn, bùi, kết hợp với vị thơm béo của ruốc.

Gạo dùng để làm cơm cháy phải có độ dẻo, thường được chọn từ gạo tám thơm Hải Hậu. Cơm được nấu trong nồi gang đáy dày, người làm phải căn lượng nước và điều chỉnh lửa vừa đủ. Lửa quá lớn khiến lớp cháy dày, cứng, còn lửa nhỏ lại khó tạo được độ giòn.

Cơm cháy đạt yêu cầu có màu vàng sém, giòn nhưng không cứng, thơm mà không khét, bên trong vẫn giữ được độ xốp và vị bùi ngậy.

Pa Pỉnh Tộp

Pa Pỉnh Tộp là món ngon của vùng Tây Bắc, có tên gọi mang nghĩa “cá nướng gập”, bắt nguồn từ cách chế biến độc đáo. Cá thường là cá chép, cá trôi hoặc cá trắm, được tẩm ướp với gừng, sả, riềng, rau thơm, ớt, tỏi và không thể thiếu mắc khén.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở cách tẩm ướp và nướng. Các loại gia vị được băm nhỏ, nhồi vào bụng cá, sau đó cá được gập đôi và ướp khoảng 30-40 phút cho ngấm. Cá được kẹp bằng tre hoặc đặt trên vỉ, nướng trên than hồng đến khi chuyển màu vàng, dậy mùi thơm. Pa Pỉnh Tộp thường được thưởng thức cùng cơm trắng hoặc xôi nếp nương.

(Ảnh:@pasgo)

Bún bò Huế

Bún bò Huế là món ăn nổi tiếng, được nhiều du khách yêu thích. Để có một tô bún chuẩn vị, khâu chế biến khá cầu kỳ, đặc biệt là phần nước dùng cần được ninh và nêm nếm kỹ lưỡng. Sự kết hợp giữa sợi bún, thịt bò cùng nước dùng đậm đà, thơm mùi sả và các loại gia vị tạo nên hương vị riêng của món ăn xứ Huế.

(Ảnh: Quán Cầm)

Mì Quảng

Mì Quảng là món ăn nổi tiếng của miền Trung, hấp dẫn với sợi mì mềm, nước dùng đậm đà cùng nhiều nguyên liệu ăn kèm.

Mì có thể được nấu với thịt gà, kết hợp cùng nghệ, củ nén và các loại gia vị. Khi thưởng thức, nước dùng chỉ được chan vừa đủ để sợi mì thấm vị, bên trên thêm đậu phộng rang, ăn kèm bánh tráng nướng và các loại rau sống như bắp chuối, giá, rau thơm.

(Ảnh: Đại Việt)

Bánh tráng cuốn thịt heo

Bánh tráng cuốn thịt heo là món ngon được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng. Thịt heo luộc chín tới, có cả nạc và mỡ, được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và các loại củ quả thái lát. Điểm nhấn của món ăn là mắm nêm đậm đà. Vị ngọt của thịt, thanh mát của rau củ hòa cùng vị mặn, thơm của mắm nêm tạo nên sự hài hòa khi thưởng thức.

Gỏi cá Nam Ô

Gỏi cá Nam Ô có nguồn gốc từ làng chài Nam Ô, Đà Nẵng, nổi bật với nguyên liệu chính là cá trích tươi, thường được đánh bắt vào sáng sớm. Cá được rửa sạch bằng muối và giấm, loại bỏ vảy, vây, ruột và xương, sau đó thái lát, ép bớt nước để chế biến.

Món ăn có hai loại là gỏi khô và gỏi ướt. Gỏi khô được trộn với thính, vừng rang, lạc rang, bánh tráng nướng cùng gia vị; gỏi ướt được ngâm trong hỗn hợp nước mắm, gừng, riềng, tỏi và ớt.

Gỏi thường ăn kèm các loại rau rừng hoặc rau thơm, dưa chuột, xoài, chuối chát. Điểm nhấn là nước chấm pha từ nước ép cá, nước mắm Nam Ô, riềng, ớt cùng nhiều gia vị, thêm đậu phộng và mè rang khi thưởng thức.

(Ảnh: @trungbuii)

Bánh xèo tôm nhảy

Bánh xèo tôm nhảy là món ngon được nhiều du khách lựa chọn khi đến Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tên gọi “tôm nhảy” bắt nguồn từ nguyên liệu chính là những con tôm đất tươi, được đưa lên chảo khi còn sống. Bánh được đổ trong khuôn gang nhỏ, với lớp bột pha từ gạo và nghệ, bên trên có tôm, giá đỗ, hành lá. Khi chín, bánh có màu vàng, phần rìa giòn nhẹ và thơm mùi hải sản.

Khi thưởng thức, bánh được cuốn cùng bánh tráng, rau sống, dưa leo, xoài xanh rồi chấm nước mắm chua ngọt, tạo nên sự hòa quyện của nhiều hương vị.

(Ảnh: Vietnamplus)

Lẩu mắm

Lẩu mắm là món ăn quen thuộc của miền Tây, nổi bật với phần nước lẩu được nấu từ mắm cá linh hoặc cá sặc lên men, tạo vị đậm đà.

Món ăn thường kết hợp cùng nhiều loại rau như bông súng, điên điển, kèo nèo, rau nhút, bông bí… Vị đậm của mắm hòa cùng vị thanh của rau tạo nên hương vị hài hòa, hấp dẫn.

Cá lóc nướng trui

Cá lóc nướng trui là món ăn dân dã của miền Tây. Cá được nướng bằng rơm, không tẩm ướp cầu kỳ nên vẫn giữ được vị ngọt, béo tự nhiên của thịt.

Khi thưởng thức, cá thường được cuốn cùng bánh tráng, rau sống và chấm mắm me chua ngọt. Mùi thơm của cá nướng hòa cùng các nguyên liệu ăn kèm tạo nên hương vị đậm chất đồng quê.

Bánh cống

Bánh cống là món ăn quen thuộc ở Cần Thơ, với lớp vỏ vàng giòn, bên trong có đậu xanh, thịt và tôm. Sự kết hợp của các nguyên liệu tạo nên vị béo, bùi và đậm đà. Bánh thường được ăn kèm rau xanh, chấm nước mắm chua ngọt hoặc mắm nêm để cân bằng hương vị.

(Ảnh: Canthotourism)

Gà đốt Ô Thum

Gà đốt Ô Thum được chế biến từ gà thả vườn, ướp với muối, sả, ớt, tỏi và đặc biệt là lá chúc. Loại lá có vị hơi the, mùi thơm đặc trưng này là một trong những nguyên liệu tạo nên hương vị riêng cho món ăn.

Gà được để nguyên con, đốt trên lửa lớn rồi giảm dần để thịt chín đều, da vàng và giòn. Khi thưởng thức, gà thường ăn kèm gỏi chua ngọt và chấm muối ớt pha với nước trái chúc.

(Ảnh: mia.vn)

Bánh canh Trảng Bàng

Bánh canh Trảng Bàng là món ăn nổi tiếng của Tây Ninh, được làm từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo, thịt heo, xương và các loại gia vị. Sợi bánh mềm kết hợp với nước dùng hầm từ xương và thịt tạo vị ngọt đậm đà. Khi thưởng thức, thực khách có thể thêm chanh, ớt và nước mắm tùy khẩu vị.