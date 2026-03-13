13 học sinh ở Đà Nẵng nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa ở quán gần trường

(VTC News) -

Ngày 13/3, Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Trà My, TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã có báo cáo kết quả ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Trà My, lúc 10h35 ngày 12/3, đơn vị tiếp nhận 13 bệnh nhân là học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, nhập viện với các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn,… nghi do ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục học sinh ở Đà Nẵng nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa ở quán gần trường. (Ảnh minh họa)

Qua tìm hiểu từ các học sinh và nhà trường, chiều 11/3, các em đã mua và uống trà sữa tại một quán gần trường. Đến sáng 12/3, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu nên được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Trà My để thăm khám và điều trị.

Theo nhận định ban đầu, các trường hợp này nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng trà sữa mua bên ngoài trường học.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế Khu vực Bắc Trà My phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, xác minh vụ việc; phối hợp với nhà trường thống kê danh sách học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm gồm trà sữa còn lại của bệnh nhân và mẫu trà sữa được quán chế biến trong ngày 11/3 để gửi xét nghiệm. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra quán bán trà sữa liên quan.

Liên quan đến vụ việc, chiều 13/3, lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xác nhận sức khỏe của 13 học sinh nghi ngộ độc sau khi uống trà sữa hiện đã ổn định.