Xuyên đêm truyền thuốc WHO hỗ trợ, cứu 3 trẻ ngộ độc nghi ăn cá ủ chua

(VTC News) -

Ngày 12/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thông tin về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong cùng một gia đình ở thôn 8, xã Phước Năng, nghi bị ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua.

Ba bệnh nhân gồm: H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi) và H.Q.N. (7 tuổi).

Thuốc được truyền cho các bệnh nhi ngộ độc nghi ăn cá ủ chua.(Ảnh:B.V)

Trong đó, bệnh nhân 15 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Hai bệnh nhân còn lại được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nặng.

Theo bác sĩ Võ Hữu Hội – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, khi tiếp nhận, cả hai bệnh nhi đều trong tình trạng rất nặng. Trong đó, một cháu phải thở máy, cháu còn lại rối loạn tri giác và có dấu hiệu suy hô hấp. Bệnh viện đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực, đồng thời chuẩn bị phác đồ điều trị.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong điều trị là thuốc giải độc đặc hiệu. Sau khi bệnh viện báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent.

Khoảng 21h ngày 11/3, thuốc giải độc được đưa về đến Đà Nẵng và truyền cho hai bệnh nhân. Quá trình truyền hoàn tất vào khoảng 2h sáng hôm sau.

Đến nay, tình trạng chung của các bệnh nhi có tiến triển tích cực hơn về tri giác và cơ lực. Tuy nhiên, chức năng hô hấp vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Trần Đình Vinh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng - cho biết sáng 12/3, cả hai cháu đã tỉnh táo, tay chân bắt đầu cử động trở lại, có thể bóp tay, bóp chân và nhận biết khi giao tiếp.

Trong khi đó, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi) đang điều trị tại đây có diễn biến sức khỏe tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 9/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận và điều trị chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum. Ba bệnh nhân gồm: H.N.T. (15 tuổi), H.Q.B. (11 tuổi), H.Q.N. (7 tuổi), cùng trú xã Phước Năng, TP Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, sáng 7/3, 3 học sinh trên cùng 3 người thân khác trong gia đình ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18h cùng ngày, T, B và N bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa và mệt mỏi.

Sáng 8/3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Trong số này, nặng nhất là nam sinh 15 tuổi. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn và suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cho thở máy và tiến hành hồi sức tích cực. Sau khi hội chẩn với chuyên gia, bệnh nhân được thay huyết tương và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hai bệnh nhân còn lại cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi và khó thở. Trong quá trình điều trị, 1 bệnh nhân phải thở máy do suy hô hấp, bệnh nhân còn lại được hỗ trợ thở và theo dõi sát. Sau khi tình trạng bước đầu ổn định, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ nhận định cả 3 trường hợp đều nghi ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum - loại độc tố nguy hiểm có thể gây liệt cơ và suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.