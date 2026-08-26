12 giải Vàng và hành trang Viettel mang tới Dominica

(VTC News) -

Ngày 12/8, International Business Awards lần thứ 23 công bố kết quả sau quá trình đánh giá hơn 3.800 hồ sơ từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ bởi hơn 210 chuyên gia quốc tế. Ban tổ chức giải công bố Viettel giành tổng cộng 30 Stevie Awards, gồm 19 giải Vàng, 8 giải Bạc và 3 giải Đồng, trở thành tổ chức có số giải thưởng nhiều nhất năm nay.

Điều đáng chú ý nằm ở phân bố địa lý. Trong 19 giải Vàng, 12 giải thuộc về các hoạt động tại Peru, Campuchia, Burundi, Mozambique và Viettel Global. Tính trên toàn bộ 30 giải thưởng, 21 giải ghi nhận thành tựu tại các thị trường nước ngoài.

Chỉ hơn một tuần sau, hành trình quốc tế của Viettel có thêm một dấu mốc mới. Viettel thông báo đã giành quyền cung cấp dịch vụ viễn thông tại Cộng hòa Dominica trong 20 năm. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và chính thức vận hành, đây sẽ là thị trường viễn thông quốc tế thứ 11 của Viettel.

Nhìn từ thời điểm này, những giải thưởng tại Peru, Burundi hay Mozambique không chỉ phản ánh thành tích của từng công ty. Chúng cho thấy những kinh nghiệm Viettel đã tích lũy trong 20 năm vận hành tại các thị trường rất khác nhau.

Từ kết nối đến tài chính số tại Peru

Bitel, thương hiệu của Viettel tại Peru, giành 5 giải Vàng - nhiều nhất trong các đơn vị dự thi của Viettel.

Peru cũng là một trong những thị trường đặt ra bài toán đặc biệt về hạ tầng. Dãy Andes chia cắt lãnh thổ, trong khi nhiều cộng đồng nằm sâu trong vùng núi hoặc Amazon. Cùng với bài toán kết nối là khoảng trống về tài chính: khoảng 41% dân số nước này chưa có tài khoản ngân hàng.

Bitel - công ty tại thị trường tại Peru của Viettel - mang về mưa giải thưởng quốc tế.

BiPay được phát triển cho chính khoảng trống đó. Ví điện tử của Bitel ra mắt tháng 4/2024, cho phép người dùng chuyển tiền và thanh toán thông qua số điện thoại. Sau hơn ba tháng, nền tảng ghi nhận hơn 600.000 người dùng.

Tháng 7/2025, BiPay hợp tác với Mastercard để phát hành thẻ ảo. Đến đầu năm 2026, cơ quan quản lý Peru cho phép BiPay tiến tới mô hình công ty phát hành tiền điện tử; nền tảng này cũng nằm trong nhóm được lựa chọn tham gia thí điểm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Lộ trình đó mang về cho BiPay giải Vàng ở hạng mục giải pháp công nghệ tài chính.

Một sản phẩm khác - TV360, được trao giải Vàng ở hạng mục ứng dụng di động vì lợi ích xã hội với câu chuyện thu hẹp khoảng cách tiếp cận nội dung số.

Nhưng nền tảng cho những dịch vụ này vẫn là mạng viễn thông. Báo cáo trải nghiệm mạng di động Peru tháng 2/2026 của Opensignal cho thấy Bitel đang thu hút phần lớn lượng thuê bao tăng thêm của thị trường và lần đầu vươn lên vị trí thứ ba về thị phần. Tốc độ tải xuống trung bình của Bitel tăng hơn 9 Mbps, đạt 30,6 Mbps và đồng dẫn đầu thị trường với Claro.

Từ một nhà mạng đi sau, Bitel đang cho thấy một lộ trình khác: dùng hạ tầng kết nối để mở rộng sang những nhu cầu số rộng hơn của người dân.

Một mô hình, nhiều bài toán khác nhau

Khoảng 12.000km từ Peru, Burundi đặt ra một bài toán khác.

Đây là một trong những quốc gia có thu nhập thấp trên thế giới và tỷ lệ tiếp cận Internet còn hạn chế. Trong bối cảnh mạng lưới ngân hàng truyền thống chưa phủ rộng, điện thoại di động lại trở thành một phần quan trọng của hạ tầng tài chính.

Lumicash - dịch vụ tiền di động của Lumitel, là một trong những nền tảng lớn trên thị trường. Năm nay, Lumicash nhận giải Vàng hạng mục dịch vụ tài chính quy mô vừa, trong khi Lumitel nhận giải Vàng dành cho doanh nghiệp viễn thông quy mô vừa.

Cộng hòa Dominica là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực với thu nhập bình quân đầu người khoảng 11.000 USD.

Điểm tương đồng với Peru không nằm ở sản phẩm cụ thể, mà ở thứ tự phát triển: mở rộng kết nối trước, sau đó sử dụng hạ tầng và tệp khách hàng để giải quyết những nhu cầu số khác của thị trường.

Tại Mozambique, Movitel - liên doanh giữa Viettel và đối tác sở tại nhận giải Vàng cho chương trình trách nhiệm xã hội tại khu vực Trung Đông và châu Phi. Kể từ khi khai trương năm 2012, doanh nghiệp lựa chọn mở rộng mạng tới nhiều địa bàn nông thôn, kết nối Internet cho trường học và xây dựng hệ thống phân phối tại những khu vực xa trung tâm.

Tại Campuchia, Metfone tiếp tục được ghi nhận về hiệu quả hoạt động sau hơn 15 năm hiện diện. Nhà mạng này hiện giữ vị trí dẫn đầu thị trường và đang mở rộng hạ tầng thế hệ mới trên phạm vi toàn quốc.

12 giải Vàng vì thế phản ánh nhiều bài toán khác nhau, nhưng có một điểm chung: sản phẩm được phát triển từ nhu cầu cụ thể của từng thị trường, thay vì sao chép nguyên mẫu từ Việt Nam.

Cộng hòa Dominica - bài kiểm chứng tiếp theo

Giải Vàng còn lại thuộc về Viettel Global ở hạng mục thành tựu về tăng trưởng.

Năm 2025, doanh thu từ các thị trường nước ngoài của Viettel đạt 3,34 tỷ USD, tăng 23,9%, đánh dấu năm thứ chín liên tiếp duy trì tăng trưởng hai con số. Viettel hiện vận hành 10 thị trường viễn thông quốc tế và giữ vị trí số 1 tại 7 thị trường.

Những con số này quan trọng hơn khi Viettel bắt đầu một chu kỳ mở rộng mới. Tại Cộng hòa Dominica, 240 MHz phổ tần Viettel vừa giành quyền sử dụng trải rộng trên các băng tần 700 MHz, 2,3 GHz và 3,6 GHz, tạo cơ sở để triển khai đồng thời mạng 4G và 5G.

Cộng hòa Dominica sẽ trở thành thị trường quốc tế thứ 11 Viettel kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Theo kế hoạch, Viettel hướng tới phát triển hạ tầng có vùng phủ rộng, bao gồm cả những khu vực còn hạn chế về kết nối, trước khi từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp.

Định hướng này tương đồng với mục tiêu mà Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện viễn thông Cộng hòa Dominica (INDOTEL) Guido Gómez Mazara nêu ra trong đợt đấu thầu tìm kiếm nhà mạng mới tại quốc gia Trung Mỹ này. Đấy là mang lại dịch vụ viễn thông chất lượng cao hơn cho người dân Cộng hòa Dominica, tăng tính cạnh tranh của thị trường và tối ưu chi phí cho người tiêu dùng.

Những kinh nghiệm Viettel tích lũy được từ những năm tháng kinh doanh quốc tế giờ sẽ được áp dụng tại một thị trường mới. Như Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, nhận định khi Viettel công bố kết quả tại Cộng hòa Dominica: “Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm quốc tế, chúng tôi theo đuổi cách tiếp cận đầu tư dài hạn, tập trung xây dựng hạ tầng hiện đại, đưa các công nghệ tiên tiến vào thị trường và tạo ra giá trị bền vững cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế sở tại”.