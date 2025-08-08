Hai công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I của VOV

(VTC News) -

Bí thư Đảng uỷ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm qua (7/8) đã ký quyết định công nhận Trạm phát sóng FM Phia Oắc và Kênh Phát thanh VOV Giao thông Duyên hải là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 8/8, Đảng Uỷ Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai tổ chức lễ gắn biển theo đúng quy định.

Trạm phát sóng Phia Oắc nằm ở độ cao 1.931m so mực nước biển, có hệ thống thiết bị điện tử cùng cột phát sóng hơn 70m, đưa làn sóng Tiếng nói Việt Nam đến với quân dân Cao Bằng và một số tỉnh vùng Đông Bắc Bộ.

Khánh thành và gắn biển Trạm phát sóng FM Phia Oắc.

Cột phát sóng Phia Oắc trên đỉnh Phia Oắc quanh năm mây mù.

Đường lên Trạm phát sóng FM Phia Oắc.

Đỉnh Phia Oắc cao 1931m.

Trạm phát sóng nằm trên đỉnh Phia Oắc có hệ thống thiết bị điện tử cùng cột phát sóng hơn 70m.