Thứ trưởng Bộ Tư pháp: VOV truyền thông bài bản về Nghị quyết 66-NQ/TW

Sáng 7/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Hà Nội, Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) về truyền thông chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Đài TNVN nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật

Bám sát chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương việc thực hiện Nghị quyết 66, Đài TNVN đã huy động nguồn lực, nhân sự và các kênh truyền thông để tuyên truyền toàn diện, đầy đủ, sâu sắc việc triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước, với nhiều hình thức báo chí đa dạng, phong phú với phạm vi trong nước và nước ngoài.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương để thu thập, kết nối thông tin nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Các tin, phản ánh, phỏng vấn, bài viết... cùng các chương trình chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các phương tiện truyền thông của Đài TNVN đã mang lại hiệu quả tuyên truyền thực chất, lan tỏa mạnh mẽ, tác động xã hội sâu rộng. Đặc biệt, chú trọng sản xuất các tin, bài, phỏng vấn giải thích pháp luật và hướng dẫn áp dụng pháp luật để bảo đảm sức sống của văn bản quy phạm pháp luật.

Giới thiệu cụ thể về Chương trình chính luận đa phương tiện, đa loại hình “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” - chương trình khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đi đầu của Đài TNVN trong tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước để toàn dân tộc cùng đồng lòng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình” tập trung vào ba nội dung mang tính đột phá là pháp luật và thể chế; hạ tầng; nguồn nhân lực. Trong đó, đổi mới pháp luật và thể chế là nội dung cốt lõi, chiếm phần lớn thời lượng.

“Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần chỉ ra rằng, điểm nghẽn lớn nhất là thể chế, pháp luật. Vì vậy, trong các chương trình tin tức, thời sự trên các kênh phát thanh và hai báo điện tử của Đài TNVN, các nội dung về thể chế, chính sách, pháp luật luôn chiếm tỷ lệ cao. Đài chú trọng phản ánh đầy đủ ba giai đoạn xây dựng văn bản pháp luật; thảo luận, thông qua tại Quốc hội; thực tiễn triển khai và tác động đến đời sống”, ông Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng cho biết, Đài TNVN đang tận dụng tối đa nền tảng số, với định hướng trở thành nhà sản xuất podcast lớn nhất Việt Nam về số lượng, mức độ ảnh hưởng và tính chuyên nghiệp.

“Sản phẩm số chủ lực của Đài TNVN là podcast và vodcast - hình thức truyền thông âm thanh có hình, phù hợp với thế mạnh của Đài. Nội dung pháp luật khi thể hiện dưới dạng podcast giúp tiếp cận sâu, hiệu quả, với sự chia sẻ từ các chuyên gia về Nghị quyết 66, về những điểm mới, chương trình hành động của các bộ, ngành như Bộ Tư pháp. Cùng với đó, chúng tôi cũng đang ưu tiên những nội dung thời sự, những câu chuyện cụ thể về thực hiện chính quyền hai cấp, nhất là cấp xã - nơi tiếp nhận hàng nghìn nhiệm vụ mới”, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN nói.

Tại cuộc họp, lãnh đạo đại diện các đơn vị của Đài TNVN đã chia sẻ về công tác truyền thông chính sách pháp luật thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 140/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, các đại biểu khẳng định mỗi chương trình trên từng kênh phát thanh, trên báo điện tử với đặc điểm và định hướng tuyên truyền riêng đã tập trung thông tin nhanh, chính xác các vấn đề liên quan đến việc ban hành, thực thi pháp luật. Đồng thời là diễn đàn để các thính giả trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc thực thi pháp luật trong cuộc sống, bảo đảm để các quy định của pháp luật được hiểu đúng và thực thi thống nhất trên thực tế.

Trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết số 66-NQ/TW, các tin, bài, sản phẩm phát thanh của Đài TNVN luôn bám sát các yêu cầu của nghị quyết như: Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy Nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp. Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Điểm sáng trong các chuyên trang về chính sách pháp luật

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của Đảng ủy, Lãnh đạo Đài TNVN trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thời gian qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2025.

Qua khảo sát tại các đơn vị truyền thông chủ lực, đoàn công tác ghi nhận nhiều điểm rất nổi bật, nhiều mô hình hay tại Đài TNVN để các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham khảo và thực hiện. Trong đó, Đài TNVN đã kịp thời truyền thông một cách bài bản cả về nội dung và hình thức các định hướng lớn, chủ trương chính sách quan trọng của Đảng, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Đặc biệt là việc triển khai tuyên truyền “bốn nghị quyết trụ cột” tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có Nghị quyết 66-NQ/TW.

Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm việc với Đài TNVN sáng 7/8.

“Ngoài các kênh truyền thông truyền thống, Đài TNVN đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tận dụng không gian mạng và các nền tảng mới. Một trong những điểm sáng là việc mở rộng nhiều chuyên trang, chuyên mục liên quan đến truyền thông chính sách và giáo dục pháp luật. Tiêu biểu là chuyên mục “Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình”, phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự, yêu cầu nhiệm vụ chính trị - xã hội, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Đây là chuyên mục hiếm có, thậm chí tiên phong trong hệ thống truyền thông hiện nay”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng ấn tượng với các chương trình phát sóng đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ hiện đại của Đài TNVN. Trong đó, Đài đã dành thời lượng phát sóng đáng kể cho nội dung truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật ở tất cả khung giờ, với tỷ lệ cao so với nhiều chuyên đề khác. Đặc biệt, Đài là đơn vị đi đầu trong phát sóng đa ngôn ngữ, gồm 13 thứ tiếng dân tộc và 12 tiếng nước ngoài. Cùng với đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông cũng được đẩy mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, dù nội dung pháp luật khô khan, khó tiếp cận, nhưng đội ngũ phóng viên, biên tập viên Đài TNVN đã thể hiện sự mềm hóa, linh hoạt trong cách đặt tiêu đề và truyền tải, đồng thời vẫn bảo đảm tính chuẩn xác của thuật ngữ pháp lý. Nhiều phân tích pháp lý đã giúp người dân hiểu rõ ranh giới giữa hành vi bức xúc và vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức pháp luật trong xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc mong muốn Đài TNVN tiếp tục duy trì các chuyên mục hiệu quả, đồng thời nâng cấp về nội dung, hình thức, chất lượng, xây dựng chuyên mục cố định về truyền thông chính sách và phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với cơ chế tài chính cụ thể, được cấp kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Đồng thời, tăng cường ký kết các chương trình phối hợp giữa các cơ quan báo chí chủ lực và các bộ, ngành có chức năng xây dựng pháp luật để thống nhất nội dung, kế hoạch và kinh phí triển khai...