Đài VOV khánh thành và gắn biển Trạm phát sóng FM Phia Oắc

(VTC News) -

Chiều 8/8, tại xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng, Đài Tiếng nói Việt Nam khánh thành và gắn biển Trạm phát sóng FM Phia Oắc – Cao Bằng. Đây là một trong 2 công trình của Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Chính phủ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025).

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính Phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đến dự lễ khánh thành và gắn biển công trình có ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính Phủ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Lê Hải Hòa, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị của Đài và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Cao Bằng.

Trạm phát sóng FM Phia Oắc là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh dự án Nâng cấp trạm phát sóng FM Phia Oắc được hoàn thành với các máy phát FM công suất lên tới 30kW, hệ thống anten công suất lớn, hệ thống thiết bị phụ trợ đồng bộ, hoàn chỉnh.

Cơ sở hạ tầng nhà trạm được đầu tư hoàn thiện cho phép phủ sóng chất lượng cao, ổn định các chương trình phát thanh VOV1, VOV2 và VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh của Báo và PTTH Cao Bằng tới đông đảo thính giả các dân tộc tại tỉnh Cao Bằng và các tỉnh lân cận, góp phần giúp Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và PTTH Cao Bằng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó.

"Mục tiêu của dự án này là nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam tới đông đảo thính giả các tỉnh khu vực biên giới Đông Bắc trong đó có tỉnh Cao Bằng và các tỉnh phụ cận", Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Đài VOV và UBND tỉnh Cao Bằng khánh thành và gắn biển Trạm phát sóng FM Phia Oắc.

Trong quá trình cải tạo, sửa chữa nâng cấp Trạm phát sóng Phia Oắc, UBND tỉnh Cao Bằng và các cơ quan ban ngành và chính quyền và nhân dân địa phương đã có sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Đài Tiếng nói Việt Nam để công trình sớm hoàn thành với chất lượng cao nhất.

Ông Lê Hải Hoà, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cam kết tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong quản lý, vận hành và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trạm phát song, tạo mọi điều kiện về hạ tầng, nhân lực và cơ chế để phối hợp sao cho công trình hoạt động hiệu quả bền vững.

"Chúng tôi sẽ cùng VOV đẩy mạnh các chương trình tuyên truyền phù hợp với đặc thù địa phương mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân đến với từng bản làng, từng mái nhà để bất kỳ nơi đâu của tỉnh Cao Bằng từ khu vực trung tâm đến vùng sâu, vùng xa nhân dân đều có quyền và được tiếp cận thông tin kịp thời chính xác và tin cậy", ông Lê Hải Hoà nói.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách tại địa phương.

Trạm phát sóng Phia Oắc được triển khai thông qua Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống phát sóng AM/DRM phủ sóng khu vực biển đảo Trung Bộ và quần đảo Hoàng sa, hệ thống phát sóng FM phủ sóng khu vực biên giới Đông Bắc và Tây Nam” của Đài Tiếng nói Việt Nam theo thông báo kết luận số 246 ngày 14/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về định hướng phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam trong đó giao nhiệm vụ mở rộng vùng phủ sóng phát thanh trên phạm vi toàn quốc, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, biên giới, hải đảo. Trạm phát sóng Phia Oắc nằm ở độ cao 1.931m so mực nước biển, có hệ thống thiết bị điện tử cùng cột phát sóng hơn 70m. Trong quá trình thực hiện dự án, Trung tâm KTPTTH, Đài TNVN đã gặp rất nhiều khó khăn. Trạm phát sóng đặt trên đỉnh núi Phia Oắc có khí hậu rất khắc nghiệt, mưa nắng, độ ẩm và thời tiết lạnh, xa khu vực cung cấp vật liệu xây dựng khiến qua trình triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với tinh thần quyết tâm hoàn thành dự án, các đơn vị thực hiện dự án đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn hoàn thành dự án với chất lượng tốt nhất.