Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến vùng lũ dọn dẹp trường lớp

Trận lũ lịch sử vừa qua xảy ra tại các xã miền Tây tỉnh Nghệ An khiến nhiều trường học bị thiệt hại nặng nề. Hàng chục điểm trường ở các xã miền núi bị vùi lấp trong bùn đất, hư hỏng nặng.

Trước tình hình đó, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “trường giúp trường”, nhằm góp phần khắc phục những thiệt hại do lũ gây ra.

Các thầy cô giáo miền xuôi mang theo cuốc, xẻng lên hỗ trợ dọn dẹp bùn đất ở các trường học miền núi. (Ảnh: CTV)

Hàng trăm giáo viên vùng đồng bằng hưởng ứng phong trào "trường giúp trường". (Ảnh: CTV)

Nhiều ngày qua, hàng trăm giáo viên ở các trường vùng xuôi đã vác cuốc, xẻng lên các xã miền núi tỉnh Nghệ An hỗ trợ các trường miền núi dọn dẹp bùn đất, để sớm đón học sinh quay trở lại trường.

Theo ông Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An), trận lũ đã qua hơn 10 ngày, nhưng lượng bùn đất vẫn đang chất dày đặc, phủ dày gần 3 mét.

Cũng theo ông Hà, cơn lũ lịch sử đã khiến toàn bộ khuôn viên, nhà công vụ và nội trú của giáo viên bị hư hại, nhiều thiết bị dạy học bị cuốn trôi.

“Trận lũ đã qua nhưng bùn đất đang chất dày đặc tại trường. Ước tính có hơn 15.000 m3 bùn đất cần được dọn dẹp, hàng loạt hạng mục tại nhà trường hư hỏng, phải sửa chữa trước năm học mới", ông Hà nói.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ trường mầm non khắc phục hậu quả sau lũ lụt. (Ảnh: CTV)

Tại điểm trường chính của ngôi trường này, trận lũ kinh hoàng xảy ra ngày 22/7 khiến toàn bộ khuôn viên nhà trường bị ngập trong bùn đất. Dãy nhà công vụ, nhà nội trú giáo viên bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Hàng chục máy tính, ti vi, máy chiếu… phục vụ việc dạy học bị nước nhấn chìm.

Ngoài ra, trận lũ lịch sử vừa qua cũng khiến 40 điểm trường ở các xã miền Tây tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

Giáo viên Trường Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cầm cuốc, cầm xẻng lên Mường Típ giúp đồng nghiệp dọn dẹp bùn sau lũ. (Ảnh: CTV)

Theo đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, cơn lũ đi qua đã khiến cơ sở vật chất, máy móc tại các trường học hư hỏng nặng, lượng bùn đất chất đống tại các ngôi trường khiến công tác chuẩn bị cho năm học mới gặp nhiều khó khăn.

Sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An phát động phong trào, có hơn 10 trường học ở vùng đồng bằng đã tổ chức các đoàn giáo viên tình nguyện, mang theo cuốc, xẻng, thực phẩm... lên vùng cao giúp dọn bùn, sửa trường, tặng quà cho học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng.

Ông Cao Thanh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Diễn Châu 2 cho biết, hưởng ứng phong trào, phía nhà trường có nhiều giáo viên đăng ký lên các xã Tương Dương, Tam Quang để giúp đỡ khắc phục lũ lụt.

"Có nhiều giáo viên đăng ký nhưng chúng tôi chỉ lựa chọn những người có đủ sức khỏe. Trong số 16 người lên miền núi, có 14 thầy và 2 cô giáo. Khi lên đường, giáo viên cũng mang theo từ nhà đi toàn bộ dụng cụ như cuốc, xẻng. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ thực phẩm để có thể tự ăn, uống để không phải phiền đến địa phương”, ông Cao Thanh Tuấn nói.

Trường mầm non ở xã Mường Típ bị ngập trong bùn đất sau mưa lũ. (Ảnh: CTV)

Thầy giáo Tạ Khắc Định, giáo viên Trường THPT Diễn Châu 2 cho biết, sau khi hưởng ứng phong trào "trường giúp trường", nhiều giáo viên đã lên đường hỗ trợ các trường học bị thiệt hại sau mưa lũ.

"Sau mưa lũ, nhiều cảnh tượng xót xa xảy ra tại các trường học miền Tây tỉnh Nghệ An. Chứng kiến cảnh tượng bùn đất chất ngổn ngang, nhiều nhà dân bị nước lũ cuốn sạch, chúng tôi đều nghẹn ngào. Ngoài mang theo cuốc, xẻng đến các trường học vùng cao để dọn dẹp, chúng tôi còn kêu gọi tài trợ và bỏ tiền túi để mua 100 bộ quần áo lên trao tặng, nhà trường cũng kêu gọi quyên góp, chở theo nhiều mặt hàng hỗ trợ người dân", thầy Định nói.

Giáo viên dọn dẹp tại trường mầm non ở xã Mường Típ. (Ảnh: CTV)

Tương tự, hơn 30 giáo viên Trường Mầm non Hưng Thịnh (xã Hưng Nguyên) cũng đã vượt 100km lên hỗ trợ Trường Mầm non Chi Khê (Con Cuông) bị thiệt hại gần 1 tỷ đồng sau lũ. Hiện nay, phong trào "trường giúp trường" tiếp tục lan tỏa rộng khắp ở Nghệ An. Nhiều trường như THPT Quế Phong, Nguyễn Duy Trinh, Nghi Lộc 2, Dân tộc nội trú tỉnh... đã tổ chức quyên góp gạo, cá khô, quần áo, nước mắm... để chuyển tới các điểm trường bị thiệt hại ở miền Tây tỉnh Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, phong trào "trường giúp trường" không chỉ giúp các trường sớm khắc phục hậu quả sau lũ lụt để chuẩn bị bước vào năm học mới, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp tinh thần đoàn kết, chia sẻ cùng nhau trong ngành giáo dục.

"Tôi trân trọng ghi nhận và biểu dương hàng trăm thầy cô giáo ở các trường vùng xuôi đã không quản ngại đường xa, vất vả, chủ động lên đường hỗ trợ các trường bạn trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Các thầy cô không chỉ mang theo cuốc, xẻng, lương thực mà còn mang theo cả tình cảm, trách nhiệm và lòng nhân ái sâu sắc của người giáo viên", ông Thành nói.