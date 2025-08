(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Thăng Long 4 năm gần nhất:

Năm nay, Đại học Thăng Long tuyển sinh với 2.860 chỉ tiêu với 6 phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 (Áp dụng cho tất cả các ngành, trừ ngành Thanh nhạc và Thiết kế đồ họa).

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 với chứng chỉ quốc tế (Áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Thanh nhạc và Thiết kế đồ họa).

Phương thức 3: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hoặc kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức (Áp dụng cho tất cả các ngành trừ Thanh nhạc, Thiết kế đồ họa và Điều dưỡng).

Phương thức 4: Xét học bạ (Áp dụng với ngành điều dưỡng).

Phương thức 5: Xét học bạ với điểm thi năng khiếu.

Phương thức 6: Xét tuyển thẳng.

Từ chiều 20/8, các trường đại học có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Sau khi biết điểm chuẩn, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17h ngày 30/8.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.