NXB Giáo dục Việt Nam về đích sớm sản xuất SGK cho năm học mới

Ông Trịnh Xuân Tuyến, Phó Giám đốc 3 nhà máy in Bộ Quốc phòng, cho biết: "Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám đốc, nhà máy in Bộ Quốc phòng nhận được 14 phần thầu của Bộ Giáo dục. Trong quá trình thực hiện chúng tôi chia thành 3 lần nhập kho, tổng thời gian thực hiện từ 1/4 -3/8, kết thúc gói thầu với tổng sản lượng in hơn 15 triệu cuốn sách giáo khoa. Tuy nhiên với sự quyết tâm phấn đấu để kịp cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học mới, xí nghiệp đã sắp xếp tổ chức làm ca, kíp đúng theo quy định, đảm bảo hoàn thành gói thầu trước tiến độ 3 ngày, trước ngày 31/7".