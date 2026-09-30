Xử phạt tài xế xe khách vừa lái xe vừa dùng điện thoại

(VTC News) -

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa xác minh, xử lý tài xế xe khách có hành vi sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Người vi phạm là ông Đ.T.H. (SN 1986, trú tại xã Vị Khê, tỉnh Ninh Bình). Trước đó, đơn vị tiếp nhận nguồn tin về việc ông H. lái ô tô khách biển kiểm soát 21B-0X8.XX nhưng sử dụng điện thoại khi xe đang chạy.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định hành vi của tài xế H. vi phạm quy định về sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô tham gia giao thông.

Tài xế Đ.T.H. vừa lái xe vừa dùng điện thoại. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, tài xế ô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi phương tiện đang di chuyển bị phạt 4-6 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc sử dụng điện thoại trong lúc lái xe có thể khiến tài xế giảm khả năng tập trung, bỏ sót các diễn biến xảy ra phía trước và chậm phản ứng khi gặp tình huống bất ngờ. Đối với xe khách, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của nhiều người trên xe.

Người điều khiển phương tiện không cầm, sử dụng điện thoại khi xe đang di chuyển. Trường hợp cần nghe, gọi hoặc nhắn tin, tài xế cần dừng xe tại vị trí an toàn và đúng quy định.

Các đơn vị kinh doanh vận tải cũng được khuyến cáo thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra việc chấp hành của lái xe. Khi phát hiện tài xế sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, hành khách có thể chủ động nhắc nhở để góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.