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Xuất bản ngày 29/09/2026 03:35 PM
Xuất bản ngày 29/09/2026 03:35 PM

XSQNA 29/9 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 29/9/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSQNA 29/9 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay thứ Ba ngày 29/9/2026 được quay thưởng vào lúc 17h15. Cập nhật kết quả XSQNA nhanh và chính xác nhất.

XSDLK 29/9 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 29/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 29/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 29/9 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 29/9/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 29/9/2026

Kết quả XSMT Quảng Nam ngày 29/09/2026
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- XSQNA 22/9/2026

Tại kỳ quay ngày 22/9/2026, giải đặc biệt xổ số Quảng Nam là 729996. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSQNA 22/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 22/9/2026.

XSQNA 22/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 22/9/2026.

- XSQNA 15/9/2026

Xổ số Quảng Nam ngày 15/9/2026 có giải đặc biệt là 309428. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt như sau:

XSQNA 15/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 15/9/2026.

XSQNA 15/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 15/9/2026.

- XSQNA 8/9/2026

Kỳ quay xổ số Quảng Nam ngày 8/9/2026 có giải đặc biệt là 820904. Kết quả các hạng giải cụ thể như sau:

XSQNA 8/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 8/9/2026.

XSQNA 8/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 8/9/2026.

- XSQNA 1/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Quảng Nam ngày 1/9/2026 là 065306. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSQNA 1/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 1/9/2026.

XSQNA 1/9, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 1/9/2026.

- XSQNA 25/8/2026

Xổ số Quảng Nam ngày 25/8/2026 có giải đặc biệt là 028910. Chi tiết kết quả các giải như sau:

XSQNA 25/8, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 25/8/2026.

XSQNA 25/8, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 25/8/2026.

- XSQNA 18/8/2026

Tại kỳ quay ngày 18/8/2026, giải đặc biệt xổ số Quảng Nam là 908977. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSQNA 18/8, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 18/8/2026.

XSQNA 18/8, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 18/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSQNA

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 29/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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