Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 1/9/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQNA 1/9/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSQNA 1/9 - Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 1/9/2026 - Xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 1/9/2026
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- XSQNA 25/8/2026
Tại kỳ mở thưởng ngày 25/8/2026, giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Quảng Nam là 028910. Chi tiết kết quả như sau:
- XSQNA 18/8/2026
Giải đặc biệt xổ số Quảng Nam ngày 18/8/2026 là 908977. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:
- XSQNA 11/8/2026
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 11/8/2026 có giải đặc biệt là 616054. Các hạng giải còn lại được công bố như sau:
- XSQNA 4/8/2026
Tại kỳ quay số ngày 4/8/2026, xổ số Quảng Nam ghi nhận giải đặc biệt mang số 774020. Chi tiết các hạng giải như sau:
- XSQNA 28/7/2026
Kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28/7/2026 có giải đặc biệt là 568982. Các hạng giải còn lại được công bố như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSQNA
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Nam gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMT
- Thứ Hai: XSMT do Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: XSMT do Công ty XSKT Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Tư: XSMT do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.
- Thứ Năm: XSMT do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Sáu: XSMT do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.
- Thứ Bảy: XSMT do Công ty XSKT Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.
- Chủ nhật: XSMT do Công ty XSKT Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 1/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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