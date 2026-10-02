XSNT 2/10 - Kết quả XSNT hôm nay thứ Sáu ngày 2/10/2026

(VTC News) -

XSNT 2/10 - Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 2/10/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 2/10/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 2/10 - Kết quả XSNT hôm nay 2/10/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 2/10/2026.

Kết quả XSMT Ninh Thuận ngày 02/10/2026 Đang tải kết quả...

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- XSNT 25/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận ngày 25/9/2026 là 783153. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 25/9, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 25/9/2026.

- XSNT 18/9/2026

Trong kỳ quay ngày 18/9/2026, giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận là 142554. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 18/9, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 18/9/2026.

- XSNT 11/9/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 11/9/2026 có giải đặc biệt là 308363. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 11/9, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 11/9/2026.

- XSNT 4/9/2026

Giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận ngày 4/9/2026 là 330744. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 4/9, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 4/9/2026.

- XSNT 28/8/2026

Ở kỳ quay ngày 28/8/2026, giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận là 218112. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 28/8, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 28/8/2026.

- XSNT 21/8/2026

Giải đặc biệt của xổ số Ninh Thuận ngày 21/8/2026 là 621899. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSNT 21/8, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 21/8/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 2/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.