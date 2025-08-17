XSMT 18/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 18/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 18/8. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 18/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 18/8 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới sẽ bắt đầu với xổ số miền Trung (XSMT) ở tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Chương trình XSMT sẽ được tiếp tục với các đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT sẽ quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được luân phiên tổ chức quay số XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được thực hiện ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần lễ may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ thêm sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT sẽ được quay thưởng tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, đủ kích thước, rõ dãy số dự thưởng, không bị rách, chắp vá hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả trực tiếp XSMT. Sau mốc thời gian này, vé trúng sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

- Người trúng có thể lựa chọn nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu tấm vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được nhận đủ toàn bộ số giải tương ứng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng xổ số miền Trung

- Người trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý xổ số được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, việc lĩnh tại đại lý sẽ nhanh gọn hơn, tuy nhiên bạn cần trả một khoản phí hoa hồng dao động từ 0,5% đến 1% tùy nơi.

- Riêng các giải lớn, người chơi nên đến trực tiếp công ty XSKT phát hành vé để nhận toàn bộ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có). Trước đó, đừng quên đối chiếu kỹ kết quả đài miền Trung để chắc chắn con số trúng thưởng.

