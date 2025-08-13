XSMT 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/8/2025

Xổ số truyền thống ngày 14/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 14/8. KQXSMT hôm nay thứ 5. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Xem xổ số miền Trung online thứ 5 ngày 14/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay thứ 5 ngày 14/8/2025 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT)

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) được mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) được tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: XSMT được quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) được luân phiên quay số mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sôi động hơn với ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) được quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Người trúng số có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết của tỉnh/thành phố được in trên vé hoặc ghé các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận thưởng.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh chóng và tiện lợi, nhưng người trúng cần trả phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy từng nơi.

- Nếu nhận thưởng tại Công ty Xổ số Kiến thiết, bạn sẽ được nhận đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có), mà không phải chịu thêm phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

- Lưu ý: Khi đi nhận thưởng, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số miền Trung

Một tấm vé số được coi là hợp lệ khi do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, thông tin trên vé trùng khớp với ngày quay số và dãy số trúng thưởng theo kết quả chính thức. Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, dán, tẩy xóa hay chỉnh sửa, và phải được mang đi đổi thưởng trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng.

