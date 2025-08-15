XSMT 16/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 16/8/2025

Xổ số truyền thống ngày 16/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 16/8. KQXSMT hôm nay thứ 7. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 16/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 16/8 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng trực tiếp XSMT

- Thứ Hai: Tuần mới bắt đầu với xổ số miền Trung (XSMT) tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Chương trình XSMT tiếp tục với các đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) luân phiên tổ chức quay số XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được thực hiện tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần lễ may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT quay thưởng tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng

Vé số lĩnh thưởng cần là vé do Công ty XSKT phát hành, với thông tin trên vé phù hợp kỳ quay và ngày mở thưởng, các con số trùng với kết quả công bố. Vé phải còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa, và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Khi tham gia dò số miền Trung, việc giữ vé nguyên vẹn sẽ giúp bạn dễ dàng xác nhận giải thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng xổ số miền Trung

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Thời gian thanh toán giải thưởng xổ số miền Trung theo quy định tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu, tuy nhiên Công ty Xổ số Kiến thiết thường hoàn tất thủ tục và chi trả sớm hơn, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng.

