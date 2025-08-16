XSMT 17/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/8/2025

Tra cứu KQXS ngày 17/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 17/8. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Xổ số miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 17/8/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 17/8 - KQXSMT chủ nhật

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Tuần mới bắt đầu với xổ số miền Trung (XSMT) ở tại hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Chương trình XSMT sẽ tiếp tục với các đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: XSMT quay thưởng ở tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH), mang đến những kết quả hấp dẫn cho người chơi.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ luân phiên tổ chức quay số XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được thực hiện ở tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT), tiếp tục nối dài tuần lễ may mắn.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kết thúc tuần, XSMT sẽ quay thưởng tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng

Vé số dùng để nhận thưởng phải do Công ty XSKT phát hành, thông tin trên vé khớp với kỳ quay và ngày mở thưởng, các con số trùng kết quả công bố. Vé cần còn nguyên trạng, không rách, không dán vá, không tẩy xóa hay sửa chữa và vẫn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. Khi tham gia dò số miền Trung, việc giữ vé số nguyên vẹn sẽ giúp bạn xác nhận giải nhanh chóng và dễ dàng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng

- Vé trúng thưởng có thể lĩnh tại trụ sở chính của công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý xổ số được ủy quyền trả thưởng.

- Với các giải nhỏ, bạn có thể đến đại lý để nhận tiền nhanh chóng, nhưng sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5% đến 1% tùy theo địa điểm.

- Đối với giải lớn, nên trực tiếp đến công ty XSKT phát hành vé, nhận đủ giá trị sau khi trừ thuế (nếu có) mà không mất phí. Khi dò số, hãy kiểm tra kết quả đài MT để xác định chính xác con số trúng thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.