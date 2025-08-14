XSMT 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/8/2025

Xổ số truyền thống ngày 15/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 15/8. KQXSMT hôm nay thứ 6. Xổ số miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 15/8/2025 - Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 15/8 - KQXSMT thứ 6

Xem lại kết quả quay số trúng thưởng các kỳ trước

Lịch mở thưởng trực tiếp XSMT

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) mở đầu tuần với hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) tiếp tục chương trình quay số của xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng tại Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) luân phiên quay số mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức tại Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sôi động hơn với 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Khép lại tuần, xổ số miền Trung (XSMT) quay số tại ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng xổ số miền Trung

- Người trúng số có thể trực tiếp đến Công ty Xổ số Kiến thiết tại tỉnh/thành in trên vé hoặc các đại lý được ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận thưởng.

- Nhận thưởng tại đại lý thường nhanh chóng, tiện lợi, nhưng sẽ phát sinh phí hoa hồng, dao động khoảng 0,5% – 1% tùy địa điểm.

- Khi nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, bạn sẽ lĩnh đủ giá trị giải thưởng (sau khi trừ thuế nếu có) mà không mất thêm bất kỳ phí nào như đổi tại đại lý.

- Lưu ý: Khi đi nhận giải, cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Giấy phép lái xe.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ mất giá trị nhận thưởng.

- Thời gian trả thưởng theo quy định tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu lĩnh giải, nhưng Công ty Xổ số Kiến thiết thường hoàn tất thủ tục và thanh toán giải thưởng sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người trúng thưởng.

