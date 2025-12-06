XSMN 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 6/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 6/12. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 6/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 6/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 6/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 4/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 4/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 4/12/2025, KQXSMN thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 4/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 4/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 3/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 3/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 3/12/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 3/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 3/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 2/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 2/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 2/12/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 2/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 2/12/2025.

- Dò số miền Nam ngày 1/12/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 1/12/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 1/12/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 1/12, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 1/12/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng xổ số miền Nam do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay do 3 đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) quay xổ số miền Nam.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp trụ sở Công ty XSKT phát hành hoặc các đại lý ủy quyền tại khu vực miền Nam để nhận giải.

- Nhận thưởng tại đại lý mang lại sự tiện lợi và nhanh chóng, nhưng người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng, thường từ 0,5%–1% tùy địa điểm.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty, người trúng sẽ nhận đủ số tiền giải thưởng (sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu có) mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật trực tiếp trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Bạn chỉ cần truy cập vtcnews.vn để tra cứu kết quả mới nhất, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Người chơi cũng có thể tra cứu XSMN qua tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn trên mỗi tấm vé, nhưng hình thức này sẽ phát sinh phí cho mỗi tin nhắn gửi đi.

- Chương trình quay số mở thưởng được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 16h15. Tuy nhiên, bạn cần nắm rõ đài nào phát trong ngày để chọn kênh phù hợp.

- Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp trường quay thưởng để theo dõi quá trình quay số và công bố kết quả. Nếu trúng thưởng, việc đổi thưởng có thể thực hiện ngay tại công ty xổ số kiến thiết đó.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.