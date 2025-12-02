XSMN 2/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 2/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 2/12. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 2/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 2/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 2/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay số do 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng XSMN sẽ do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành quay số do Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ phụ trách kỳ quay XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN được quay do đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ tiến hành quay XSMN.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay do Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi nhận thưởng, bạn cần mang theo một trong các giấy tờ sau: CMND, Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu mang tên, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để hoàn tất thủ tục.

- Nếu nhờ người thân nhận hộ, cần có giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo các giấy tờ cần thiết.

- Đối với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Khi trúng xổ số miền Nam, bạn có thể nhận thưởng theo hai cách:

- Đổi tại các đại lý vé số gần nhà: Nhanh chóng và tiện lợi, không cần đi xa đến công ty, nhưng phải trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý.

- Nhận trực tiếp tại công ty XSKT theo địa chỉ trên vé: An toàn hơn, đặc biệt với giải lớn, và không mất phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

