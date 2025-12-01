XSMN 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 1/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 1/12. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 1/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 1/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 1/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay số bởi 3 đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng XSMN do 3 đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành quay số bởi Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ phụ trách kỳ quay XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN được quay bởi Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: 4 đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ tiến hành quay XSMN.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay bởi Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý người trúng số cần biết

- Người trúng thưởng có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý ủy quyền gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Khi nhận giải, cần xuất trình CCCD/CMND hoặc các giấy tờ do công ty yêu cầu để hoàn tất quy trình.

- Vé số chỉ còn hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành; sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được giải quyết.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

Nếu bạn trúng thưởng xổ số miền Nam, có hai cách để nhận giải:

- Đổi tại các đại lý vé số địa phương: Phương án này nhanh gọn, thuận tiện, không phải di chuyển xa đến công ty. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý.

- Nhận trực tiếp tại công ty XSKT theo địa chỉ ghi trên vé: Cách này an toàn hơn, đặc biệt với những giải có giá trị lớn, đồng thời không phát sinh phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.