XSMN 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 3/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 3/12. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 3/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 3/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 3/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng XSMN sẽ do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ phụ trách kỳ quay XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN được quay do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ tiến hành quay XSMN.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi nhận thưởng, bạn cần xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân như CMND, Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu mang tên, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để hoàn tất thủ tục.

- Trường hợp nhờ người khác nhận thay, phải có giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo các giấy tờ cần thiết.

- Với các giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được phát trực tiếp trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Bạn chỉ cần truy cập website vtcnews.vn để tra cứu kết quả mới nhất, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Bạn cũng có thể tra cứu kết quả XSMN qua tin nhắn theo cú pháp hướng dẫn trên vé, nhưng cách này sẽ mất phí cho mỗi tin nhắn.

- Chương trình quay thưởng được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình lúc 16h15 hàng ngày, nhưng cần biết đài nào mở thưởng để chọn kênh phù hợp.

- Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp trường quay để xem quá trình quay số và công bố kết quả, đồng thời nhận thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết nếu trúng giải.

