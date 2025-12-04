XSMN 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 4/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 4/12. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 4/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 4/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 4/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được tổ chức quay số do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay thưởng xổ số miền Nam sẽ do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được tiến hành quay số do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ phụ trách kỳ quay xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam được quay do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ tiến hành quay xổ số miền Nam.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được quay do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Người trúng thưởng có thể nhận giải trực tiếp tại Công ty XSKT phát hành vé hoặc tại đại lý được ủy quyền trong khu vực miền Nam.

- Đổi thưởng qua đại lý thường nhanh và thuận tiện hơn, nhưng người chơi phải trả phí hoa hồng cho dịch vụ này, thường dao động từ 0,5% đến 1%, tùy nơi.

- Ngược lại, khi đến Công ty XSKT để nhận thưởng, người trúng sẽ được nhận đủ giá trị giải (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu thuộc diện phải nộp) và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào như khi đổi tại đại lý.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật trực tiếp trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vtcnews.vn, bạn sẽ xem được đầy đủ, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMN qua tin nhắn theo cú pháp in trên vé số. Tuy nhiên, hình thức này sẽ tính phí cho từng tin nhắn gửi đi.

- Ngoài ra, các đài truyền hình phát sóng trực tiếp buổi quay số vào lúc 16h15 hằng ngày. Bạn chỉ cần xem đúng kênh của tỉnh đang mở thưởng để theo dõi.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.