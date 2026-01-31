XSMN 31/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 31/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 31/1. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 31/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 31/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 31/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được quay thưởng tại các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Kết quả XSMN do các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) công bố.

- Thứ Tư: XSMN mở thưởng với sự tham gia của các đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: XSMN được quay số tại các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: XSMN diễn ra ở các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: XSMN được thực hiện tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN quay thưởng tại các đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải còn nguyên vẹn về hình thức và nội dung, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay thay đổi dãy số. Ngoài ra, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định, tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không làm ảnh hưởng đến các thông tin xác định giải thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra và xác minh. Căn cứ vào kết quả thẩm định, đơn vị phát hành sẽ quyết định có chi trả giải thưởng hay không.

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trùng 6 số): 1 giải, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trùng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trùng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trùng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trùng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trùng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trùng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trùng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

- Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé chỉ sai 1 chữ số đầu tiên so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- Giải khuyến khích: 45 giải cho vé chỉ sai 1 chữ số bất kỳ (trừ chữ số đầu tiên) so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.