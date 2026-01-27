XSMN 27/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 27/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 27/1. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 27/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 27/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 27/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (SXMN) sẽ được quay thưởng từ đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam (SXMN) sẽ tại đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số tại đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ tại các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam(XSMN) sẽ quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

- Vé số đủ điều kiện lĩnh thưởng phải còn nguyên trạng về hình thức, kích thước và dãy số dự thưởng; không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa, đồng thời còn hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng.

- Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định thông tin trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định và đưa ra quyết định chi trả hoặc từ chối trả thưởng theo quy định hiện hành.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết của tỉnh/thành phát hành vé trúng hoặc lựa chọn đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống để hoàn tất thủ tục nhận tiền.

- Đổi thưởng tại đại lý thường nhanh gọn và tiện lợi, nhưng người trúng giải cần trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực và chính sách của đại lý.

- Trong trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ được nhận đủ số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phát sinh bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

