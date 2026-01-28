XSMN 28/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 28/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 28/1. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 28/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 28/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 28/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 26/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 26/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 26/1/2026, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất

XSMN 26/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 26/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 25/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 25/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 25/1/2026, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 25/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 25/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 24/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 24/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 24/1/2026, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 24/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 24/1/2026.

- Dò số miền Nam ngày 23/1/2026. Xem lại kết quả XSMN ngày 23/1/2026

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 23/1/2026, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 23/1, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 23/1/2026.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (SXMN) sẽ được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam (SXMN) sẽ ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được quay số ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ ở các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam(XSMN) sẽ được quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, chỉnh sửa hay tẩy xóa, đồng thời giữ đầy đủ thông tin và số dự thưởng ban đầu.

- Vé chỉ có hiệu lực nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Người trúng thưởng được nhận tiền một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu và thỏa thuận khi làm thủ tục nhận giải.

- Trong trường hợp vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị của tất cả các giải thưởng tương ứng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến Công ty Xổ số Kiến thiết nơi phát hành vé trúng hoặc đổi thưởng tại các đại lý vé số gần khu vực sinh sống để làm thủ tục nhận tiền.

- Nhận thưởng tại đại lý thường nhanh chóng và thuận tiện, tuy nhiên người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ. Mức phí này thường dao động từ khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng địa phương và quy định của đại lý.

- Nếu lĩnh thưởng trực tiếp tại Công ty Xổ số Kiến thiết, người trúng sẽ nhận đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế theo quy định và không phải trả bất kỳ khoản phí đổi thưởng nào.

