XSMN 29/1- Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 29/1/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 29/1. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 29/1/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 29/1 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 29/1/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (SXMN) được quay thưởng tại đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: KQ Xổ số miền Nam (SXMN) ở đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) thực hiện quay số.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) được mở thưởng từ đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) được quay số ở đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) ở các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) phối hợp thực hiện.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam(XSMN) được quay số từ đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Quy định cần biết XSMN

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá, không bị chỉnh sửa hay tẩy xóa, đồng thời đảm bảo đầy đủ thông tin và dãy số ban đầu.

- Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Người trúng thưởng có thể nhận tiền một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu khi làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Nếu vé trúng nhiều hạng giải, người chơi sẽ được thanh toán toàn bộ giá trị của tất cả các giải thưởng tương ứng.

Thời hạn trả thưởng XSMN

- Công ty Xổ số Kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng cho người trúng giải theo đúng thể lệ đã công bố. Thời hạn thanh toán tối đa là 5 ngày kể từ thời điểm công ty tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

