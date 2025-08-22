XSMN 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 23/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 23/8. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 23/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 23/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 23/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp xổ số miền Nam được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng được tham gia quay xổ số miền Nam.

- Thứ Năm: Lịch xổ số miền Nam sẽ được ghi nhận 3 đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Người chơi xổ số miền Nam được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam thêm sôi động hơn với 4 đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ khép lại với 3 đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Bạn có thể theo dõi kết quả xổ số miền Nam trực tiếp trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vtcnews.vn để xem kết quả nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể tra cứu bằng cách gửi tin nhắn SMS theo cú pháp in trên vé số. Lưu ý hình thức này sẽ mất phí cho mỗi tin nhắn.

- Người chơi cũng có thể xem chương trình quay thưởng phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình vào lúc 16h15. Hãy kiểm tra trước đài mở thưởng trong ngày để chọn đúng kênh.

- Hoặc đến tận trường quay để chứng kiến quá trình quay số và công bố kết quả. Nếu may mắn trúng thưởng, bạn có thể đổi thưởng ngay tại công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi lĩnh thưởng, người trúng phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân như: CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy phép lái xe hoặc Sổ hộ khẩu mang tên người nhận để hoàn tất thủ tục.

- Trường hợp nhờ người khác nhận hộ, cần cung cấp giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo.

- Với giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

