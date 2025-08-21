XSMN 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 22/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 6 ngày 22/8. Tường thuật xổ số thứ 6. KQXS mới nhất hôm nay ngày 22/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 6 ngày 22/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 6 ngày 22/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 6

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 20/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 20/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 20/8/2025, KQXSMN thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 20/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 20/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 19/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 19/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 19/8/2025, KQXSMN thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 19/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 19/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 18/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 18/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 18/8/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 18/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 18/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 17/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của XSMN sẽ được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp xổ số miền Nam sẽ được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay xổ số miền Nam giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch xổ số miền Nam sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi xổ số miền Nam sẽ được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam sẽ thêm sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để thuận tiện cho việc theo dõi kết quả xổ số ba miền, nhà nước quy định khung giờ quay thưởng cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam sẽ diễn ra từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi không phải chờ lâu.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay từ 18h15 đến 18h35. Là nhà đài cuối cùng trong ngày, XSMB thường thu hút nhiều người chơi mong muốn giành giải. Lưu ý, người chơi chỉ nên dò kết quả tại nhà đài tương ứng với vé đã mua, tránh sử dụng bộ số miền Trung để kiểm tra kết quả miền Bắc.

Lưu ý khi lĩnh thưởng xổ số miền Nam

- Khi nhận thưởng, người trúng cần xuất trình một trong các giấy tờ: CMND, Căn cước công dân, Sổ hộ khẩu đứng tên, Giấy phép lái xe hoặc Hộ chiếu để hoàn tất thủ tục.

- Nếu ủy quyền cho người thân nhận hộ, cần kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ.

- Đối với giải thưởng trên 10 triệu đồng, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.