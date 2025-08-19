XSMN 20/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 20/8. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 20/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 20/8 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 20/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

- Dò số miền Nam ngày 18/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 18/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 18/8/2025, KQXSMN thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 18/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 18/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 17/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 17/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 17/8/2025, KQXSMN chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 17/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 17/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 16/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 16/8/2025

Cập nhật từng giờ xổ số miền Nam ngày 16/8/2025, KQXSMN thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 16/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 16/8/2025.

- Dò số miền Nam ngày 15/8/2025. Xem lại kết quả XSMN ngày 15/8/2025

Xem kết quả vé số hôm nay miền Nam ngày 15/8/2025, KQXSMN thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMN 15/8, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 15/8/2025.

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của XSMN sẽ được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay số xổ số miền Nam (XSMN) giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ thêm sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để được nhận thưởng, vé số cần còn nguyên vẹn, đúng kích thước, dãy số dự thưởng rõ ràng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Ngoài ra, vé phải nằm trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả đài MN hoặc các khu vực khác.

Nếu vé bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định dãy số trúng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trước khi quyết định chấp nhận chi trả hay từ chối giải thưởng.

Lưu ý người trúng số cần biết

- Sau khi có kết quả trúng thưởng, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý vé số gần nhất để thực hiện thủ tục nhận giải.

- Khi lĩnh thưởng, cần mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác theo yêu cầu của Công ty XSKT để hoàn tất quy trình.

- Thời hạn nhận thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Quá thời hạn này, dù đối chiếu với KQXSMN hôm nay hay bất kỳ kỳ quay nào khác, vé trúng thưởng cũng sẽ không còn hiệu lực chi trả.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.