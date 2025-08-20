XSMN 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 21/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 5 ngày 21/8. Tường thuật xổ số thứ 5. KQXS mới nhất hôm nay ngày 21/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 5 ngày 21/8 - Tường thuật xổ số MN chính xác thứ 5 ngày 21/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 5

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của xổ số miền Nam sẽ được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp XSMN sẽ được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay XSMN giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch XSMN sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN sẽ được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ thêm sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số ba miền, nhà nước quy định rõ thời gian quay thưởng như sau:

- Xổ số miền Nam sẽ bắt đầu quay từ 16h15 đến 16h35 hàng ngày.

- Tiếp theo, xổ số miền Trung sẽ quay từ 17h15 đến 17h35, với kết quả từng giải được công bố ngay sau khi quay xong, giúp người chơi không phải chờ lâu.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc quay từ 18h15 đến 18h35. Là nhà đài quay số cuối cùng, XSMB thu hút sự quan tâm lớn vì nhiều người hy vọng giành giải thưởng tại đây. Người chơi cần lưu ý chỉ dò kết quả của nhà đài tương ứng với vé đã mua, không dùng bộ số của miền Trung để kiểm tra kết quả miền Bắc.

Lưu ý người trúng XSMN cần biết

- Sau khi biết kết quả trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nhất để làm thủ tục nhận giải.

- Khi đến nhận thưởng, cần xuất trình CMND/CCCD hoặc các giấy tờ tùy thân khác theo yêu cầu của công ty để hoàn tất quy trình.

- Thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Quá thời gian này, dù đối chiếu với KQXSMT hôm nay hay bất kỳ kỳ quay nào khác, vé trúng thưởng sẽ mất hiệu lực và không được chi trả.

