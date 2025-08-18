XSMN 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 19/8/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 3 ngày 19/8. Tường thuật xổ số thứ 3. KQXS mới nhất hôm nay ngày 19/8/2025 được quay vào lúc 18h15. Dò số xổ số miền Nam hôm nay thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 3 ngày 19/8 - Kết quả xổ số MN chính xác thứ 3 ngày 19/8/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 3

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Tuần mới của xổ số miền Nam (XSMN) sẽ được bắt đầu với ba đài Đồng Tháp, TP.HCM và Cà Mau cùng tổ chức quay thưởng.

- Thứ Ba: Trực tiếp XSMN sẽ được tiếp tục với lịch quay của ba đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre, mang đến kết quả cho người chơi trong ngày.

- Thứ Tư: Ba đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ được tham gia quay số XSMN giữa tuần, tạo thêm cơ hội trúng thưởng.

- Thứ Năm: Lịch XSMN sẽ được ghi nhận ba đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận đồng loạt công bố kết quả quay thưởng.

- Thứ Sáu: Người chơi XSMN sẽ được nhận kết quả từ 3 đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh, đánh dấu ngày cuối tuần sắp đến.

- Thứ Bảy: XSMN sẽ thêm sôi động hơn với bốn đài cùng mở thưởng, gồm TP.HCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ khép lại với ba đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt, mang lại cơ hội may mắn cho người chơi.

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Để đủ điều kiện nhận thưởng, vé số phải giữ nguyên hình dạng, đủ kích thước, rõ ràng dãy số dự thưởng, không bị rách nát, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa. Đồng thời, vé vẫn phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng hợp lệ là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng.

Trong trường hợp vé bị rách do yếu tố khách quan nhưng vết rách không làm ảnh hưởng đến việc xác định dãy số trúng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trước khi đưa ra quyết định có chấp nhận chi trả thưởng hay từ chối.

Tra cứu KQXSMN hôm nay ở đâu?

- Người chơi có thể cập nhật KQXSMN hôm nay trên VTC News từ 16h15 đến 16h30 mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vào trang web vtc.vn để tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra kết quả qua tin nhắn theo cú pháp được in sẵn trên vé số. Lưu ý, với hình thức này bạn sẽ mất một khoản phí nhỏ cho mỗi tin nhắn gửi đi.

- Bên cạnh đó, người chơi còn có thể theo dõi trực tiếp buổi quay thưởng trên sóng truyền hình vào khung giờ 16h15 hằng ngày, hoặc đến tận trường quay để chứng kiến quá trình mở thưởng. Trong trường hợp may mắn trúng số, bạn có thể nhận thưởng ngay tại công ty XSKT tổ chức quay.

