XSMB 31/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 31/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 31/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 31/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 7 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 7 ngày 31/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 29/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 29/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 29/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 29/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 29/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 28/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 28/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 28/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 28/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 28/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 27/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 27/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 27/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 27/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 27/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB do Đài Bắc Ninh (XSBN) thực hiện quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) tiếp tục quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: XSMB được quay số tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay thưởng XSMB.

- Chủ Nhật: XSMB do Đài Thái Bình (XSTB) đảm nhiệm quay số.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

- Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi cần bảo quản vé số miền Bắc cẩn thận, tránh rách, nhòe mực hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên vé. Một tấm vé còn nguyên trạng sẽ giúp quá trình kiểm tra và xác nhận giải thưởng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng, biến dạng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa, khả năng được công nhận trúng thưởng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể mất quyền nhận giải theo quy định.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người trúng thưởng XSMB cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng ghi trên vé. Nếu quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị và không được chi trả. Vì vậy, hãy chủ động kiểm tra thời gian và thực hiện lĩnh thưởng đúng hạn để đảm bảo quyền lợi của mình.

