XSMB 29/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 29/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 29/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 29/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 29/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 29/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) được mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) được do đài Bắc Ninh (XSBN) mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) được quay số xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) được mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được do Đài Thái Bình (XSTB) quay thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để vé trúng thưởng được công nhận và đủ điều kiện nhận giải từ xổ số miền Bắc (XSMB), người chơi cần đảm bảo các yêu cầu sau:

- Vé do đơn vị hợp pháp phát hành: Vé phải được phát hành bởi Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc, thông tin in trên vé rõ ràng, chính xác và không có dấu hiệu bất thường.

- Dãy số trúng thưởng hợp lệ: Các con số trên vé phải trùng khớp với kết quả của một trong các hạng giải được công bố trong kỳ quay số XSMB.

- Vé còn nguyên trạng: Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, không tẩy xóa, chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thời hạn lĩnh thưởng đúng quy định: Người trúng thưởng phải làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

- Không có tranh chấp pháp lý: Vé trúng thưởng không nằm trong diện tranh chấp, khiếu nại hay vướng mắc pháp lý; việc chi trả chỉ được thực hiện khi mọi vấn đề liên quan đã được giải quyết theo quy định.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được quay số bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm quen thuộc để người chơi theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và chính xác.

- Bên cạnh việc xem trực tiếp, người chơi cũng có thể nhận kết quả XSMB thông qua tin nhắn tổng đài. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh chi phí dịch vụ.

Nếu muốn cập nhật kết quả miễn phí mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, bạn có thể truy cập website chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin uy tín, giúp bạn theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hằng ngày một cách tiện lợi và kịp thời.

