XSMB 28/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 28/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 28/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 28/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 26/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 26/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 26/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 26/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 26/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 25/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 25/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 25/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 25/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 25/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 24/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 24/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 24/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 24/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 24/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 23/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 23/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 23/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 23/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 23/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được do đài Bắc Ninh (XSBN) mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay số xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được do Đài Thái Bình (XSTB) quay thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ được phép lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số. Khi quá thời gian quy định, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Sau khi người trúng thưởng hoàn tất hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả trong vòng tối đa 5 ngày làm việc, và thường được xử lý nhanh hơn để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

- Toàn bộ quá trình trả thưởng XSMB được triển khai theo quy trình minh bạch, đúng quy định pháp luật, giúp người chơi nhận thưởng thuận tiện, an toàn và yên tâm tuyệt đối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Vé hợp lệ do đơn vị phát hành: Vé phải được phát hành bởi Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc, có đầy đủ thông tin rõ ràng, chính xác và không có dấu hiệu bất thường.

- Kết quả trên vé khớp với giải thưởng: Dãy số in trên vé phải trùng khớp với một trong các giải thưởng được công bố trong kỳ quay số XSMB.

- Tình trạng vé còn nguyên vẹn: Vé trúng thưởng phải giữ nguyên hình dạng ban đầu, không bị rách, không tẩy xóa, không chỉnh sửa hay thay đổi nội dung.

- Thời gian nhận thưởng hợp lệ: Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Không phát sinh tranh chấp pháp lý: Vé trúng thưởng không thuộc diện tranh chấp, khiếu nại hoặc vướng mắc pháp lý. Việc chi trả chỉ được thực hiện khi mọi vấn đề liên quan đã được xử lý theo quy định.

