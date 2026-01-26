XSMB 26/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 26/1. Kết quả xổ số miền Bắc ng2ày 26/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 26/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 26/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) do đài Bắc Ninh (XSBN) mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay số xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) do Đài Thái Bình (XSTB) quay thưởng.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng thưởng xổ số miền Bắc có thể lĩnh giải tại đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng, trong đó đổi thưởng tại đại lý thường nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Khi nhận tiền tại đại lý, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ đổi vé, thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy quy định của từng đại lý và khu vực.

- Trường hợp lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ nhận đủ tiền trúng sau khi khấu trừ thuế theo quy định, không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng thưởng.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Xổ số miền Bắc có nhiều đài tham gia quay thưởng, nhưng mỗi ngày chỉ một đài được tổ chức mở thưởng theo lịch cố định. Theo đó, Hà Nội quay vào Thứ Hai và Thứ Năm, Quảng Ninh vào Thứ Ba, Bắc Ninh vào Thứ Tư, Hải Phòng vào Thứ Sáu, Nam Định vào Thứ Bảy và Thái Bình vào Chủ Nhật.

Vào ngày được phân công, đài xổ số tương ứng sẽ phát hành vé trên khu vực miền Bắc và chỉ được phát hành vé đúng ngày mở thưởng của mình, không được phát hành cho các ngày khác theo quy định.

