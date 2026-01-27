XSMB 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 27/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 27/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 27/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 27/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 27/1/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ quay số xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ do Đài Thái Bình (XSTB) quay thưởng.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc có thể nhận thưởng tại đại lý vé số gần nơi ở hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, trong đó đổi thưởng tại đại lý thường tiện lợi và nhanh gọn hơn.

- Khi lĩnh tiền tại đại lý, người trúng giải cần trả phí dịch vụ đổi vé, mức phí phổ biến khoảng 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy theo quy định từng nơi.

- Nếu nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, người chơi sẽ được chi trả đầy đủ tiền trúng sau khi trừ thuế theo quy định và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ có hiệu lực nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ hết giá trị và không còn được chấp nhận lĩnh thưởng.

- Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc, thường được xử lý sớm hơn để đảm bảo quyền lợi cho người trúng giải.

- Quy trình trả thưởng của XSMB được thực hiện rõ ràng, minh bạch và đúng quy định, giúp người chơi nhận tiền thuận lợi, an tâm và không gặp trở ngại trong quá trình lĩnh thưởng.

