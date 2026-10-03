XSBP 3/10 - Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP hôm nay 3/10/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 3/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 3/10/2026

Kết quả XSMN Bình Phước ngày 03/10/2026 Đang tải kết quả...

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- XSBP 26/9/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 26/9/2026 với dãy số giải đặc biệt là 745514 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 26/9/2026

- XSBP 19/9/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 19/9/2026 với dãy số giải đặc biệt là 854864 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 19/9/2026

- XSBP 12/9/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 12/9/2026 với dãy số giải đặc biệt là 871126 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 12/9/2026

- XSBP 5/9/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 5/9/2026 với dãy số giải đặc biệt là 889342 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 5/9/2026

- XSBP 29/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 29/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 606990 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 29/8, kết quả xổ số Bình Phước ngày 29/8/2026

- XSBP 22/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 22/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 094423 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 22/8, kết quả xổ số Bình Phước ngày 22/8/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại Bình Phước 3/10/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.