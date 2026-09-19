(VTC News) -

XSBP 19/9 - Kết quả xổ số Bình Phước ngày 19 tháng 9 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả các giải thưởng XSBP hôm nay 19/9/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBP 19/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 19/9/2026 - Xổ số Bình Phước thứ Bảy ngày 19/9/2026

Kết quả XSMN Bình Phước ngày 19/09/2026 Đang tải kết quả...

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- XSBP 12/9/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 12/9/2026 với dãy số giải đặc biệt là 871126 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 12/9/2026

- XSBP 5/9/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 5/9/2026 với dãy số giải đặc biệt là 889342 và các hạng giải khác như sau:

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 5/9/2026

- XSBP 29/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 29/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 606990 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 29/8, kết quả xổ số Bình Phước ngày 29/8/2026

- XSBP 22/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 22/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 094423 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 22/8, kết quả xổ số Bình Phước ngày 22/8/2026

- XSBP 15/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 15/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 801700 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 15/8, kết quả xổ số Bình Phước ngày 15/8/2026

- XSBP 8/8/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Phước mở thưởng ngày 8/8/2026 với dãy số giải đặc biệt là 828343 và các hạng giải khác như sau:

XSBP 8/8, kết quả xổ số Bình Phước ngày 8/8/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBP

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Phước gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho các vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào của 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm Công ty XSKT Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay tại Bình Phước 19/9/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.