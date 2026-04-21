Xét xử vụ 'phù phép' gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng ở TP.HCM

Hôm nay 21/4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng các đồng phạm về hành vi “phù phép” xe gian, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Bùi Văn Tân bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các bị cáo Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới và Trần Thị Như Thúy cùng bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do Thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 24/4.

Bị cáo Bùi Văn Tân tại phiên toà. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 12/2023, Bùi Văn Tân thành lập 4 cơ sở kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cũ), cửa hàng xe máy Tân Tiến 2 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), Công ty TNHH xe máy Thảo Vân (phường Tân Thới Nhất, Quận 12 cũ) và Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ).

Cuối năm 2021, nhận thấy nhiều xe máy không giấy tờ xuất hiện trên thị trường, Tân đã nảy sinh ý định thu mua các xe không rõ nguồn gốc này, rồi thuê người mài đục số khung, số máy cho phù hợp với thông tin trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng từ các công ty xuất nhập khẩu xe máy.

Tân thỏa thuận thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như mài đục số khung, số máy với mức tiền công 1 triệu đồng/xe. Đồng thời, Tân cũng mua lại các phiếu kiểm tra chất lượng xe với giá từ 500.000 đến 1 triệu đồng/phiếu từ Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn.

Ngoài ra, Tân thu mua xe máy không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới với giá từ 18 - 22 triệu đồng/xe tùy loại. Sau khi xe được chuyển về cửa hàng, nhân viên của Tân tiếp nhận và chụp hình số khung, số máy gửi lên nhóm chat để quản lý.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Tân sau đó chỉ đạo Trần Văn Sậu và Hà Xuân Phúc tháo biển số cũ và đưa xe đến chỗ của Oai và Như để mài đục, thay đổi số khung, số máy. Sau khi hoàn tất, xe được đưa về cửa hàng để vệ sinh, tân trang lại trước khi rao bán trực tuyến hoặc trưng bày.

Những xe đã qua chỉnh sửa được giới thiệu với khách hàng là "xe lướt, bao rút hồ sơ, bao giấy tờ". Khi có khách mua, nhân viên của Tân sẽ lấy số khung, số máy do Oai và Như cung cấp sẵn, sau đó làm thủ tục đăng ký xe và thuê "cò dịch vụ" tại địa phương của khách hàng để cấp biển số mới.

Với phương thức này, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Bùi Văn Tân khai đã mua 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng và bán hơn 300 xe máy đã qua chỉnh sửa cho khách hàng. Cơ quan điều tra đã thu giữ 259 xe và xác định Tân chiếm đoạt tổng cộng 9,3 tỷ đồng từ 258 bị hại.

Các bị hại yêu cầu Tân và đồng phạm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt, tuy nhiên đến nay Tân chỉ mới khắc phục được cho một trường hợp với số tiền 39 triệu đồng.

Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xử lý hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng xác định có một xe là tang vật vụ trộm năm 2022.

Ngày 17/12/2024, Công an TP.HCM tách hành vi này, chuyển Công an Quận 8 (cũ) thụ lý, nhập vào vụ án trộm cắp.