Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

(VTC News) -

Sáng 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nay là Bộ Nội vụ về tội Nhận hối lộ.

Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh Nhận hối lộ còn có các bị cáo khác gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước); Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc); Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Quản lý lao động ngoài nước); Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế, Cục Quản lý lao động ngoài nước); Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Phó Trưởng phòng Thị trường Châu Á, Châu Phi, Cục Quản lý lao động ngoài nước).

11 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, riêng bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, Việt Nam) bị đưa ra xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến 5/2025, Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Cục Quản lý lao động ngoài nước biết và để Tống Hải Nam chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các đối tượng buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho cựu Cục trưởng Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại quy trình.

Doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Riêng ông Nguyễn Bá Hoan với vai trò Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm tạo điều kiện trong quá trình cấp phép.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Hoan đã nhận tiền để ký cấp 14 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời đồng ý cho cấp dưới xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định pháp luật.

Quy trình này bị cho là đã tạo thêm rào cản thủ tục, buộc doanh nghiệp phải chi các khoản “chi phí” ngoài quy định cũng như tiền biếu vào các dịp lễ, Tết để hồ sơ được xem xét, giải quyết thuận lợi.

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, ông Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16,33 tỷ đồng. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Bá Hoan có dấu hiệu cấu thành tội Nhận hối lộ, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi đưa và nhận hối lộ, cáo trạng còn xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty do các bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long), Nguyễn Đức Nam Chủ tịch HĐQT Công ty Sona) và Nghiêm Văn Định điều hành đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Tổng số tiền bị để ngoài sổ sách kế toán được xác định lên tới hơn 1.241 tỷ đồng, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 244 tỷ đồng.