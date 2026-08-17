Xét xử 227 bị cáo chuyên án ma túy VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không

(VTC News) -

Sáng nay 17/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy xách tay từ Pháp về Việt Nam, bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tháng 3/2023.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính tại trụ sở TAND TP.HCM và điểm cầu tại Trại tạm giam T30.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 17/8, dự kiến kéo dài đến 12/9.

Phiên tòa xét xử trực tiếp và trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP.HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành).

Trước giờ xét xử, tại khu vực trụ sở TAND TP.HCM, nhiều cảnh sát được bố trí làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và kiểm tra người ra vào.

Không gian phòng xử án được sắp xếp để phục vụ phiên tòa có số lượng bị cáo đặc biệt lớn. Tại phòng xử án A, phía trước HĐXX là bục khai báo dành cho bị cáo và các hàng ghế dành cho bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát ngồi phía bên tay phải HĐXX, trong khi các luật sư được bố trí tại khu vực dành cho những người tham gia tố tụng.

Trước đó, vụ án VN10 bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất qua soi chiếu phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam có nhiều kiện kem đánh răng biểu hiện bất thường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu, trong đó 157 tuýp chứa tổng cộng 2.973,37gram Ketamine và 8.312gram MDMA, tổng cộng hơn 11kg ma túy. Từ vụ việc này, cơ quan điều tra tiếp tục lần theo các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và xác định nhiều người liên quan.

Phiên tòa lần này có 227 bị cáo, được đưa ra xét xử về nhiều tội danh liên quan đến ma túy. Hai điểm cầu với hai không gian xét xử được kết nối trong cùng một phiên tòa. Tại TAND TP.HCM là HĐXX, kiểm sát viên, luật sư, các bị cáo tại ngoại và những người tham gia tố tụng; tại T30 là các bị cáo đang bị tạm giam.

Việc tổ chức xét xử trực tuyến tạo nên hình ảnh đặc biệt tại phiên tòa có số lượng bị cáo lớn, với các điểm cầu được kết nối xuyên suốt quá trình xét xử.

Theo cáo trạng, 227 bị cáo bị truy tố về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm” và “Chiếm giữ trái phép tài sản”, quy định tại các Điều 250, 251, 249, 255, 341, 390, 389 và 176 Bộ luật Hình sự.

Trong đó, bị cáo Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (điểm h khoản 4 Điều 250).

Với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (khoản 4 Điều 251), có hàng chục bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất.

Nhiều bị cáo bị truy tố về các tội danh liên quan khác, như “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (Điều 255), “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (Điều 249), “Không tố giác tội phạm” (Điều 390), “Che giấu tội phạm” (Điều 389), “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Điều 341) và “Chiếm giữ trái phép tài sản” (Điều 176).

HĐXX cũng triệu tập 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để tham gia tố tụng.

Với các bị cáo đang bị truy nã (Hà Danh Nậm, Nguyễn Thế Trân, Nguyễn Xuân Hiếu, Trương Thiên Ân), cơ quan tiến hành tố tụng kêu gọi sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, đây lần đầu tiên các tiếp viên này được phân công chung hành trình bay Việt Nam - Pháp, các tiếp viên đồng ý vận chuyển 60 kg hàng hóa tiêu dùng (gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng) từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm, để được hưởng tiền công theo trọng lượng hàng hóa, tương ứng với 6,5 euro/kg (khoảng 169.000 đồng).

Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị cáo khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước, nên không có căn cứ xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Một số hình ảnh tại phiên tòa sáng nay:

TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10. Phiên tòa diễn ra từ 17/8, dự kiến đến 12/9.

Đại diện VKS tại phiên tòa.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ người vào khu vực xử án.

Phiên tòa tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các luật sư tham gia phiên tòa.

Tại Trại tạm giam T30, các bị cáo đang bị tạm giam được bố trí tham gia phiên tòa thông qua hệ thống trực tuyến.

Tại đây, hệ thống màn hình được kết nối với điểm cầu chính tại TAND TP.HCM. Thông qua hệ thống này, HĐXX có thể trực tiếp quan sát, gọi tên và thực hiện các thủ tục kiểm tra căn cước đối với từng bị cáo.