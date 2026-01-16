Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 UAE hôm nay 16/1 trên kênh nào?

(VTC News) -

U23 Việt Nam đấu với U23 UAE ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên TV360, VTV5, HTV và FPT Play. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra lúc 22h30 hôm nay 16/1.

Thông tin U23 Việt Nam và U23 UAE

U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2026 với vị trí đứng đầu bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành 9 điểm sau 3 chiến thắng, lần lượt đánh bại U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Ả Rập Xê Út. Ngoài U23 Việt Nam, chỉ có U23 Nhật Bản toàn thắng ở vòng bảng.

Tính cả vòng loại, U23 Việt Nam thi đấu tổng cộng 6 trận toàn thắng. Đây là thành tích chưa từng có của các đại diện bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục. Trước đây, chưa từng có đội bóng Việt Nam nào toàn thắng và đứng đầu bảng của một giải đấu quy mô toàn châu Á.

Trong khi đó, U23 UAE là đội nhì bảng B. Đội bóng này khởi đầu giải bằng trận thắng U23 Qatar 2-0, sau đó thua U23 Nhật Bản 0-2. Ở trận quyết định, U23 UAE hòa U23 Syria với tỷ số 1-1, đứng nhì bảng nhờ hơn đối thủ về chỉ số phụ.

Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại giải U23 châu Á chỉ có 2 trận đấu, đều diễn ra ở vòng bảng. Năm 2016, U23 Việt Nam thua U23 UAE 2-3. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh ghi 2 bàn giúp U23 Việt Nam 2 lần dẫn trước. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Toshiya Miura lại để đối thủ giành chiến thắng chung cuộc.

Năm 2020, U23 Việt Nam - đương kim á quân - hòa không bàn thắng với U23 UAE ở trận ra quân. U23 Việt Nam sau đó không thắng trận nào và bị loại ngay khi kết thúc vòng bảng.