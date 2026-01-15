Bị loại từ vòng bảng, U23 Thái Lan được khen 'vượt kỳ vọng'

(VTC News) -

Theo tờ Thairath, sau khi đội tuyển U23 Thái Lan dừng bước ngay từ vòng bảng Giải vô địch U23 châu Á 2026, ông Piyapong Pue-on - ủy viên Ban chấp hành kiêm người phát ngôn của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) - đã có những chia sẻ thẳng thắn về kết quả giải đấu cũng như tương lai của HLV trưởng Thawatchai Damrong-ongtrakul (HLV Wang).

Ông Piyapong cho biết sẽ có một cuộc đánh giá do đội ngũ kỹ thuật thực hiện, đứng đầu là Tiến sĩ Chanwit Pholcheewin, Phó Chủ tịch FAT, và Anthony Hudson, Quyền Giám đốc Kỹ thuật kiêm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Theo ông, bước đầu đã có những đánh giá sơ bộ.

“Thành thật mà nói, đội đã thi đấu khá tốt. Nếu hỏi kết quả có vượt kỳ vọng hay không, cần nhìn vào bối cảnh chung của giải đấu là biết. Giải châu Á lần này chứng kiến ​​nhiều đội bóng thay đổi đội hình, và nhiều đội khác lại tung ra đội hình mạnh nhất. Nhưng đội chúng tôi lần này có rất nhiều cầu thủ trẻ tham gia, điều đó có nghĩa là chúng tôi có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn.

Ông Piyapong Pue-on, người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, lên tiếng sau khi đội tuyển U23 Thái Lan bị loại ở vòng đầu tiên của Giải vô địch châu Á. (Nguồn: Thairath)

Lịch thi đấu có thể gây ra không ít khó khăn, khiến một số trụ cột không thể góp mặt. Nhưng ở chiều ngược lại, điều đó lại tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực và cho thấy họ hoàn toàn có thể thay thế lẫn nhau nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn", ông Piyapong chia sẻ.

Từ thực tế đó, ông cho rằng Liên đoàn cần điều chỉnh chiến lược tuyển chọn và đào tạo, tạo thêm cơ hội cho cầu thủ trẻ được tham gia các đợt tập huấn, thi đấu cọ xát và sớm hòa nhập với đội tuyển quốc gia.

Về tương lai của HLV Wang, ông Piyapong cho biết ban lãnh đạo FAT, đặc biệt là Chủ tịch Liên đoàn, sẽ thảo luận để đưa ra quyết định liên quan đến vai trò của ông trong bộ phận kỹ thuật.

Riêng trên góc độ cá nhân, ông Piyapong bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của HLV Wang cũng như các HLV khác: “HLV Wang là người có tiềm năng. Nếu được trao thêm thời gian, tôi tin trong một đến hai năm tới, ông ấy có thể phát triển tốt lứa cầu thủ trẻ và giúp bóng đá Thái Lan đi đúng hướng. Chúng tôi vẫn còn nhiều HLV Thái Lan giỏi và đầy triển vọng”.

Trước đó, ngày 14/1, sau trận hòa 0-0 với U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Thái Lan đã kết thúc giải đấu chỉ với 2 điểm, chịu thất bại đầy tiếc nuối khi bị loại ngay từ vòng đầu tiên của Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2026.